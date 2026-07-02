El Govern destina 1,78 millones a conservar los sistemas de amarre y estructuras submarinas de los puertos de Mallorca

Puerto de Mallorca - CAIB

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de PortsIB, ha aprobado la licitación del nuevo contrato de servicios de conservación integral de los sistemas de amarre y de las estructuras submarinas de los puertos de gestión directa de Mallorca, con un presupuesto de 1,78 millones de euros.

Según ha informado este jueves la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, este contrato permitirá garantizar durante los próximos dos años el correcto mantenimiento de los sistemas de fondeo, cadenas, muertos, defensas, anclajes y del resto de elementos submarinos que forman parte de las infraestructuras portuarias. El objetivo es asegurar su buen estado de conservación, reforzar la seguridad de las instalaciones y garantizar la continuidad del servicio que se presta a los usuarios.

Para facilitar una gestión más eficiente, el servicio se ha dividido en tres lotes correspondientes a diferentes zonas del litoral mallorquín: Mallorca Poniente, Mallorca Sur-Este y Mallorca Nordeste. Esta distribución busca optimizar los recursos disponibles, agilizar la respuesta ante las necesidades de mantenimiento y mejorar la planificación de las actuaciones.

El contrato se tramita mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada y tendrá una duración inicial de 24 meses. Su valor estimado asciende a 3,75 millones de euros, incluidas las posibles prórrogas y modificaciones previstas en la normativa de contratación pública.

El Govern ha destacado que el mantenimiento periódico de los elementos submarinos resulta esencial para garantizar la seguridad de las instalaciones, preservar el correcto funcionamiento de los puertos y ofrecer un servicio de calidad a los usuarios de la red portuaria.