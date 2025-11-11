Govern destina 260.000 euros a desplazamientos de selecciones de Baleares a los campeonatos de España en edad escolar

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha aprobado una convocatoria de ayudas de 260.000 euros destinada a cubrir los gastos de desplazamiento de las selecciones autonómicas que representan a Baleares en los campeonatos de España en edad escolar convocados por el Consejo Superior de Deportes.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, esta línea de subvenciones tiene como objetivo fomentar la participación de los jóvenes deportistas de Baleares en competiciones estatales, garantizar la igualdad de oportunidades entre deportistas de todas las islas y reducir el impacto económico que suponen los desplazamientos interinsulares y hacia la Península.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las federaciones deportivas autonómicas que gestionen las selecciones de las categorías alevín, infantil, cadete, juvenil, adaptado e inclusivo, así como los técnicos federativos que acompañen a los equipos durante su participación en las diferentes competiciones.

El conseller del ramo, Jaume Bauzà, ha destacado que este apoyo económico refleja el compromiso del Govern con el deporte base y con la proyección de los jóvenes talentos de Baleares, "que son el futuro de nuestra representación deportiva a nivel estatal e internacional".

Según Bauzà, esta convocatoria "pretende facilitar que ninguna selección autonómica quede fuera de los campeonatos por motivos económicos y, al mismo tiempo, reconocer el trabajo que realizan las federaciones en la preparación de nuestros deportistas más jóvenes".

El plazo para presentar solicitudes es el 5 de diciembre de 2025.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia del Govern para impulsar la práctica deportiva entre los jóvenes, promover los valores del deporte y dar visibilidad al talento deportivo de Baleares, consolidando la cohesión social y el arraigo territorial a través de la actividad física y la competición.