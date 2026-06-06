El Govern destina 300.000 euros a ayudas para impulsar la limpieza de torrentes en explotaciones agrarias y ganaderas. - CAIB

PALMA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, a través de la Dirección General de Recursos Hídricos, ha aprobado una convocatoria de ayudas dotada con 300.000 euros para financiar actuaciones de limpieza y acondicionamiento de torrentes en explotaciones agrarias y ganaderas de Baleares.

La iniciativa se enmarca en la estrategia del Govern para reforzar el mantenimiento de la red hidrográfica balear y avanzar en una gestión más eficiente y coordinada de los cauces que discurren por suelo rústico, según ha informado la Conselleria en un comunicado.

La convocatoria da un paso más en la línea de colaboración impulsada por la Conselleria con el sector primario, reconociendo el papel fundamental que desempeñan agricultores y ganaderos en la conservación del territorio.

Gracias a su conocimiento directo de las fincas y del estado de los torrentes, los titulares de explotaciones agrarias pueden contribuir de forma decisiva a mejorar el mantenimiento de los cauces y a reducir los riesgos asociados a episodios de lluvias intensas.

Las ayudas permitirán financiar actuaciones destinadas a mejorar el funcionamiento hidráulico de los torrentes, mantener los cauces libres de obstáculos, aumentar su capacidad de desagüe y prevenir procesos de erosión o degradación.

Entre los trabajos subvencionables se incluyen labores de desbroce y limpieza, retirada de residuos, eliminación de especies invasoras, revegetación y reconstrucción de muros de piedra en seco.

Podrán acceder a estas ayudas los titulares de explotaciones inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias (REA) o en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) cuyos terrenos estén atravesados o colinden con un torrente. Las solicitudes deberán contemplar actuaciones por un importe mínimo de 5.000 euros.

La convocatoria se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y valorará aspectos como la longitud del tramo de cauce sobre el que se actúe, el número de intervenciones previstas y factores ligados a la insularidad. Asimismo, la Dirección General de Recursos Hídricos facilitará la tramitación de las autorizaciones necesarias en materia de dominio público hidráulico y ambiental para la ejecución de los trabajos.

Esta línea de ayudas complementa las actuaciones que desarrolla directamente el Govern en la red hidrográfica de las Islas y refuerza la apuesta por implicar a los gestores del territorio en la conservación de los torrentes.

El objetivo es avanzar hacia un modelo de mantenimiento más sostenible, preventivo y cercano al territorio, que contribuya tanto a la protección del dominio público hidráulico como a la preservación de la actividad agraria y del medio natural. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de julio de 2026.