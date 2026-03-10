El Govern destina 338.000 euros a la nueva convocatoria de ayudas 'Cheques de Consultoría' para autónomos y empresas - CAIB

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern destinará 338.000 euros a impulsar la digitalización, la sostenibilidad, la internacionalización y la gestión de autónomos y empresas industriales para incrementar la competitividad y la eficiencia, a través de los 'Cheques de Consultoría'.

Esta ayuda financia horas de consultoría para reforzar la capacidad transformadora de la industria y contribuir a un modelo productivo más innovador, eficiente y alineado con la normativa europea vigente, según ha señalado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en una nota de prensa.

Una de las novedades de la convocatoria de este año es la implantación de soluciones de inteligencia artificial en los procesos productivos ya que, han apuntado desde la Conselleria, es un elemento determinante para aumentar la productividad de las empresas.

Igualmente, se amplía la línea de sostenibilidad que, además del cálculo y de la verificación de la huella de carbono de alcalde uno y dos, también incluirá las emisiones directas del alcalde tres para dar "un paso más allá" en la integración de criterios ambientales en la gestión empresarial.

Así, las ayudas prevén cuatro líneas. Con la primera, 'Ibdigital', las empresas recibirán entre 45 y 70 horas de consultoría para implantar soluciones de IA o seguimiento de planes de transformación digital.

Por otra parte, 'Ibexporta' ofrece 45 horas de consultoría especializada en materia de internacionalización y acompañamiento en la definición y puesta en marcha del plan de promoción exterior.

Con la línea 'Ibsostenibilidad' las empresas recibirán entre 18 y 60 horas de consultoría para identificar y calcular las emisiones de efecto invernadero y emitir informes de verificación de la huella de carbono corporativa (alcance uno, dos y tres).

Finalmente, con 'Ibgestión' los beneficiarios recibirán 45 y 60 horas de consultoría especializada para optimizar la gestión empresarial mediante la elaboración de un plan de mejora o para realizar su seguimiento, para resolver posibles ineficiencias, sobreproducciones, estado del almacén, entre otros.

Las empresas que soliciten la ayuda recibirán la asistencia de un consultor especializado que las guiará en el proceso y elaborará un plan personalizado para cada beneficiario.

El proceso de solicitud de los cheques empieza este miércoles, 11 de marzo, y finaliza el 1 de abril, y se realizará a través de la sede electrónica de la CAIB.

Las empresas pueden acceder a una o a las cuatro líneas previstas, excepto en el caso de 'Ibdigital' e 'Ibgestión', que son excluyentes entre ellas, así como las dos sublíneas del programa de cálculo de la huella de carbono. Simplemente, tiene que hacerse una solicitud para cada cheque de consultoría.