El Govern destina 3,5 millones para la ampliación de la sede universitaria de Menorca

Archivo - El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, atiende a los medios en una imagen de archivo - CAIB - Archivo

MENORCA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha anunciado este martes que el Govern ya ha puesto en marcha la transferencia a la Universitat de les Illes Balears (UIB) para que pueda licitar las obras de remodelación de la sede universitaria de Menorca, situada en Alaior.

Vera ha realizado estas declaraciones durante su asistencia a la inauguración del curso académico de la UIB en Menorca y al acto de graduación de los titulados el curso pasado.

En concreto, el conseller ha explicado que los proyectos básico y ejecutivo ya están finalizados, por lo que la UIB podrá licitar las obras, cuyo coste ascenderá a alrededor de 3,5 millones de euros.

"Hace cuatro años se adquirió un inmueble contiguo a la sede universitaria, que, gracias a la transferencia realizada por el Govern, será reformado y adaptado para poner el espacio a disposición del alumnado", ha dicho Vera, quien ha añadido que "esta transferencia representa un paso decisivo para reforzar la presencia y la capacidad de la UIB en Menorca, con unas instalaciones más modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades actuales de la comunidad universitaria".