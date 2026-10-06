El Govern destina 500.000 euros a proyectos de garantía alimentaria para paliar los efectos del conflicto en Irán

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PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha publicado la convocatoria de subvenciones para entidades que llevan a cabo programas de garantía alimentaria para hacer frente a los efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Medio.

La convocatoria, según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en una nota de prensa, contempla un importe máximo de 500.000 euros y está destinada a cubrir las necesidades básicas de personas y familias en situación de precariedad económica y reducir sus situaciones de vulnerabilidad o de exclusión social.

Se trata, principalmente, de programas de reparto de alimentos y productos de primera necesidad o de comedores sociales. En concreto, la convocatoria incluye 100.000 euros para proyectos de distribución de alimentos, 387.000 euros para reparto de alimentos y productos de primera necesidad y 12.500 euros para comedores sociales.

Esta ayuda se enmarca en los 15,3 millones que el Govern destina a proyectos con fines sociales para hacer frente a la crisis del conflicto en Oriente Próximo y que parte de la base de que los conflictos internacionales generan una incertidumbre económica que repercute directamente en los hogares más vulnerables.