El Govern destina 5,3 millones de euros al control de la 'Xylella fastidiosa' y la vigilancia de plagas

Archivo - Árbol afectado por la Xylella fastidiosa. - IAS-CSIC - Archivo

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado un gasto de 5,3 millones de euros para reforzar los trabajos de control y contención de la plaga 'Xylella fastidiosa', así como la vigilancia y el control de organismos de cuarentena y otras plagas en Baleares.

Las actuaciones se ejecutarán mediante un encargo a la empresa pública Tragsa y tendrán un plazo de ejecución de cinco años, desde el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2031, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern.

El encargo permitirá dar continuidad y reforzar la estrategia de contención de la 'Xylella fastidiosa' en las Islas, donde la bacteria está presente en Mallorca, Menorca y Eivissa.

Formentera sigue siendo la única isla en la que no se ha detectado ningún positivo, lo que hace especialmente importante mantener las actuaciones de vigilancia y prospección para evitar su introducción.

La 'Xylella fastidiosa' es una bacteria fitopatógena de cuarentena que puede afectar a numerosas especies vegetales de interés agrícola, forestal y ornamental, entre las que se encuentran cultivos tan importantes para Baleares como el almendro, la vid o el olivo.

Desde que se confirmó su primera detección en Mallorca en 2016, los laboratorios oficiales han constatado un aumento de los casos positivos y del número de vegetales hospedadores, hasta identificar 38 especies hospedadoras diferentes en el archipiélago.

Ante esta situación, el proyecto prevé un amplio conjunto de actuaciones que van más allá de la eliminación de los vegetales infectados.

Así, se incluyen programas de vigilancia y prospección basados en el riesgo; el control de los insectos vectores que transmiten la bacteria; tratamientos fitosanitarios y actuaciones sobre la vegetación; el muestreo de cultivos y viveros, y el seguimiento de los movimientos de material vegetal.

También se reforzarán las inspecciones a los operadores profesionales y el control de la entrada y salida de vegetales a través de puertos, aeropuertos y otros puntos estratégicos, con el objetivo de reducir el riesgo de introducción o propagación de plagas.

Una de las líneas destacadas del encargo es el refuerzo de la investigación sobre la 'Xylella fastidiosa'. En concreto, se realizarán estudios sobre la epidemiología de la bacteria, los insectos vectores que la transmiten, la resistencia de las variedades vegetales, las nuevas técnicas de diagnóstico, la termoterapia y las diferentes estrategias de gestión de la enfermedad.

Los trabajos incluirán ensayos de campo, especialmente en viñedos y almendros, capturas y seguimiento de vectores y el mantenimiento de las instalaciones y los invernaderos destinados a la investigación.

Con el encargo se apoyará también al Laboratorio Oficial de Sanidad Vegetal de Baleares (Losvib) en el procesamiento y diagnóstico de muestras y en la implantación de nuevas metodologías analíticas.

Paralelamente, se seguirán desarrollando herramientas digitales para mejorar la gestión de las inspecciones de campo, la georreferenciación de las actuaciones, la trazabilidad de las muestras y la explotación de los datos, con el objetivo de disponer de más información para la toma de decisiones.

VIGILANCIA ANTE NUEVAS PLAGAS

El proyecto no se centra únicamente en la bacteria fitopatógena de cuarentena, sino que también permitirá reforzar la detección precoz y el control de otros organismos de cuarentena, plagas prioritarias y amenazas emergentes que puedan afectar a la agricultura, los bosques o plantas ornamentales de Baleares.

En caso de que aparezcan nuevos organismos nocivos, podrán activarse actuaciones de vigilancia, inspección, muestreo, diagnóstico, delimitación y control, así como las medidas de emergencia que sean necesarias.

Finalmente, el encargo incluye acciones de divulgación, sensibilización y transferencia de conocimiento dirigidas tanto a los profesionales del sector agrario como a los viveros, centros de jardinería, viajeros y ciudadanía en general, con especial atención a la prevención y detección precoz de las plagas vegetales.