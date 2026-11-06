El Govern destina 6,4 millones de euros a Baleària para compensar el descuento de residentes

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PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado un gasto total de 6,42 millones de euros destinado a compensar a la empresa Baleària Eurolíneas Marítimas por los descuentos aplicados a los residentes en Baleares en los billetes del servicio regular de transporte marítimo entre islas durante el primer semestre de 2026.

La autorización corresponde a dos expedientes de compensación tramitados por la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo, que incluyen los descuentos aplicados durante el primer y el segundo trimestre del año, ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

En concreto, el primer expediente contempla una compensación de 1,88 millones de euros, correspondiente a los desplazamientos realizados entre los meses de enero y marzo de 2026. El segundo expediente, relativo al periodo comprendido entre abril y junio, asciende a 4,54 millones.

Estas compensaciones permiten asumir el coste de las bonificaciones aplicadas a los residentes en los servicios regulares de transporte marítimo interinsular, de acuerdo con la normativa vigente, y contribuyen a facilitar la movilidad entre las islas.

Los dos expedientes han sido revisados por la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo, que ha comprobado los importes justificados por la empresa y el cumplimiento de los requisitos establecidos para la compensación de las reducciones en el precio de los billetes.

La autorización del Consell de Govern es necesaria dado que cada uno de los expedientes supera el millón de euros, conforme a lo establecido en la ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma de 2025.