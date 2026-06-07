El Govern destina 790.000 euros a la UIB para inversiones en tecnología y telecomunicaciones

Archivo - Imagen de recurso ordenador y wifi. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades destina una aportación extraordinaria plurianual a favor de la Universitat de les Illes Balears (UIB) por valor de 790.000 euros para la renovación de las barreras de seguridad (cortafuegos corporativo) y de la infraestructura de red inalámbrica universitaria.

La UIB dispone de diversos elementos de seguridad TIC destinados a proteger su infraestructura tecnológica, sus datos y sus servicios, según ha indicado la Conselleria en un comunicado.

Entre ellos destacan los cortafuegos corporativos, la primera línea de defensa frente a los ciberataques. La primera actuación responde al final de la vida útil de los cortafuegos actuales, que en consecuencia resultan insuficientes para soportar los niveles de tráfico y las exigencias de ciberseguridad actuales.

Por ello, esta aportación permitirá la sustitución de los dos cortafuegos principales por equipos de nueva generación, dotados de mecanismos de inteligencia artificial y aprendizaje automático, capaces de identificar y neutralizar patrones de ataque desconocidos (zero-day) y gestionar simultáneamente millones de flujos de red. La Conselleria aporta un total de 440.000 euros para hacer posible esta sustitución.

La segunda de estas actuaciones, relacionada con la Wi-Fi de la Universidad, consiste en la sustitución progresiva de los puntos de acceso obsoletos y la modernización de las controladoras mediante el despliegue de equipos de última generación Wi-Fi 7, que ofrecen mayor velocidad, eficiencia energética y capacidad de gestión en entornos de alta densidad de usuarios. La aportación de la Conselleria para esta sustitución es de 350.000 euros.

La aportación de la Conselleria, que asciende a 790.000 euros procedentes del Factor de Insularidad, será complementada con 450.000 euros procedentes de fondos propios de la UIB.