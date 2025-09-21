El Govern destina más de cinco millones de euros al apoyo de personas con Alzheimer y a sus familiares cuidadores

Coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer, se destaca la importancia de la concienciación y el cuidado familiar

El Govern reafirma su compromiso con la atención de las personas con Alzheimer y el apoyo a sus familiares

PALMA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha destinado más de cinco millones de euros al apoyo de personas con Alzheimer y a sus familiares cuidadores.

En una nota de prensa, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha informado que ha destinado 5.045.953,11 euros en recursos y proyectos destinados a la atención de personas con Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, así como al apoyo de sus cuidadores y familiares. Se trata de ayudas y conciertos que permiten garantizar estabilidad y continuidad en los servicios y programas que ofrecen tanto las entidades sociales como la Red Pública de Atención a la Dependencia.

Coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer, el Govern quiere poner el acento en la importancia de cuidar también a quienes cuidan. Por ello, una parte de la inversión se destina a proyectos que ofrecen apoyo a los familiares, como el Punto de atención integral al familiar y seguimiento del usuario de AFAMA, que brinda apoyo directo a los cuidadores y facilita herramientas para que puedan conciliar mejor la vida laboral y personal con la responsabilidad de cuidar a sus seres queridos.

En el marco de las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro, la Conselleria ha destinado más de 300.000 euros para apoyar proyectos de atención y acompañamiento. En concreto, AFAMA Pollença ha recibido 224.336 euros para diversos proyectos, entre los que destacan el Punto de atención integral al familiar y seguimiento del usuario, además de programas de atención transdisciplinaria, transporte para actividades y adecuación tecnológica; mientras, AFAEF (Ibiza y Formentera) ha recibido 111.343,28 euros para proyectos de atención integral, servicios de transporte y programas de apoyo a familias cuidadoras; y, finalmente, Llar de la Memòria ha recibido 15.206 euros para un proyecto de promoción de la autonomía.

NUEVAS PLAZAS DE CENTRO DE DÍA GRATUITAS

Por otra parte, desde el 1 de diciembre de 2023, la Conselleria ha concertado 78 nuevas plazas de centro de día para personas con Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, destinando 3.802.889 euros a cuatro años, en los centros Llar de la Memòria y Més Vida.

Además, a través del IMAS, se han añadido 30 plazas en el Centro de Día Mente, por un importe de 892.178,10 euros.

Todas estas plazas son gratuitas para las familias y representan un recurso esencial para conciliar la vida laboral y personal, garantizando al mismo tiempo una atención adecuada y especializada para los pacientes.

COMPROMISO CON LAS PERSONAS CUIDADORAS

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha destacado que "el Alzheimer no solo afecta a la persona diagnosticada, sino también a toda su familia. Por eso es fundamental que el sistema público garantice recursos de calidad y accesibles que hagan posible afrontar la enfermedad con apoyo y dignidad".

El Govern mantiene un compromiso firme con la mejora y ampliación de la Red Pública de Atención a la Dependencia, poniendo a disposición servicios y prestaciones como las plazas de centro de día y residenciales, la ayuda a domicilio, la teleasistencia y las prestaciones económicas para cuidados familiares y promoción de la autonomía.