El Govern destina más de cinco millones de euros del ITS a reforzar las infraestructuras hidráulicas del Pla de Mallorca

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern destinará 5,4 millones de euros del impuesto de turismo sostenible (ITS) a reforzar las infraestructuras hidráulicas que forman parte de la Mancomunitat del Pla de Mallorca.

La inversión comprende actuaciones técnicas y de eficiencia hidráulica en Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Sant Joan, Santa Eugènia, Sencelles, Sineu y Vilafranca de Bonany.

Los consellers de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y del Mar y el Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, han presentado este jueves los diferentes proyectos durante una visita a Petra, ha informado el Govern en un comunicado.

Lafuente ha señalado que estas actuaciones son una respuesta estructural a "décadas de déficits" en la red y garantizarán "un servicio más eficiente, menos pérdidas, una mejor gestión del recurso y una mayor resiliencia frente a episodios de sequía".

Bauzà, por su parte, ha remarcado que estos proyectos financiados con el ITS demuestran que los recursos generados por el turismo "revierten en infraestructuras estratégicas, reforzando servicios básicos como el agua y contribuyendo a un modelo de desarrollo más equilibrado y responsable".

LAS INVERSIONES, POR MUNICIPIOS

En Algaida se invertirán 443.347 euros para poner en funcionamiento pozos de reserva y optimizar la planta desnitrificadora para garantizar la calidad del suministro y aumentar la autonomía operativa en momentos de máxima demanda, al tiempo que se renovarán tramos deteriorados de la red para reducir pérdidas de agua.

En Ariany (352.504 euros) se sustituirán canalizaciones antiguas y se instalarán colectores separativos de pluviales, mejorando la capacidad de drenaje y evitando sobrecargas del sistema de saneamiento en episodios de lluvia.

En Costitx (348.794 euros) se reforzará el drenaje de zonas sensibles como la instalación deportiva y la calle Sa Garriga, y se implantarán sistemas separativos de pluviales para evitar que el agua de lluvia entre en la red de alcantarillado, reduciendo el riesgo de inundaciones y mejorando el funcionamiento general.

En Lloret de Vistalegre (357.889 euros) se ejecutará la interconexión de las redes de abastecimiento con Ruberts, lo que permitirá una gestión más eficiente de los depósitos y una mejor capacidad de respuesta ante incidencias.

En Llubí (351.979 euros) se construirá una nueva red de pluviales y un depósito de tormentas en la calle Roca Llisa que permitirá regular y gestionar los caudales en episodios de lluvias intensas y proteger el núcleo urbano frente a acumulaciones de agua.

En Maria de la Salut (345.776 euros) se renovarán tramos críticos de la red de agua potable y se mejorará la red de pluviales para optimizar el funcionamiento hidráulico del sistema y reducir fugas que comprometían la eficiencia.

En Montuïri (363.638 euros) se ejecutará un proyecto de mejora del drenaje urbano que permitirá corregir puntos de acumulación de agua y mejorar la seguridad en zonas sensibles del municipio.

En Petra (391.696 euros) se sustituirán canalizaciones antiguas y se sectorizará la red para facilitar el control del consumo, la detección de fugas y la gestión por sectores técnicos.

En Porreres (419.989 euros) se rehabilitará integralmente el depósito de cabecera, reforzando su impermeabilización y estabilidad estructural, y se renovarán conducciones de abastecimiento y pluviales.

En Sant Joan (337.765 euros) se modernizará la red de abastecimiento mediante la sustitución de tuberías obsoletas, reduciendo fugas.

En Santa Eugènia (405.396 euros) se sustituirán tramos de la red de agua potable y se construirá una nueva red de pluviales, avanzando en la separación completa de sistemas y aumentando la capacidad de evacuación de aguas superficiales.

En Sencelles (460.600 euros) se desarrollará una actuación integral en la calle Constitució que incluirá la renovación completa de la red potable, la mejora del saneamiento y el refuerzo del drenaje, resolviendo deficiencias estructurales que afectaban a la seguridad hidráulica de la zona.

En Sineu (434.674 euros) se modernizará la red de abastecimiento de agua potable mediante la sustitución de tramos antiguos y la mejora de la sectorización, lo que permitirá reducir el agua no registrada y aumentar la eficiencia.

Finalmente, en Vilafranca de Bonany (391.575 euros) se renovarán conducciones de abastecimiento y se implantarán redes separativas de pluviales en diversas calles, mejorando la eficiencia ambiental y la capacidad de drenaje del municipio.