El Govern destina siete millones de euros a impulsar puntos de recarga para el transporte público eléctrico

Bus del TIB de propulsión eléctrica - CAIB

Autorizada la licitación de las obras de una subestación eléctrica en los talleres de Son Rutlan por 4,7 millones PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado una convocatoria pública de subvenciones dotada con siete millones de euros para impulsar la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos destinados al transporte público de Baleares.

Dicha autorización permitirá aprobar la convocatoria, financiada con recursos del impuesto del turismo sostenible (ITS), para continuar avanzando en la electrificación del transporte público, ha informado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa habitual tras el Consell de Govern.

Las ayudas permitirán financiar la instalación de puntos de recarga destinados al transporte público de todas las islas, tanto urbano como interurbano, con el objetivo de facilitar la implantación de flotas eléctricas y reducir las emisiones asociadas al transporte.

La convocatoria se enmarca en las actuaciones de fomento de la movilidad sostenible previstas por la Comunidad Autónoma y las subvenciones se otorgarán por orden de entrada de las solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos.

Esta línea forma parte del proyecto ITS-2017-044 de fomento de la movilidad eléctrica, dotado con 15 millones de euros procedentes del ITS. La convocatoria cuenta con un presupuesto distribuido en dos anualidades: cinco millones de euros en 2026 y dos millones de euros en 2027.

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SON RUTLAN

El Consell de Govern ha autorizado a Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) a tramitar el expediente de gasto para la licitación de las obras de construcción de una subestación eléctrica en los talleres de Son Rutlan, con una inversión total de 4,7 millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses.

Esta inversión prepara la red ferroviaria para continuar creciendo y dar respuesta a las necesidades futuras de movilidad. El refuerzo de la capacidad eléctrica permitirá operar más trenes al mismo tiempo y facilitará futuros incrementos de las frecuencias en horas punta en la estación intermodal.

La intervención se enmarca, además, en el proceso de modernización y actualización de los talleres de los ferrocarriles ubicados en Palma y responde a la voluntad del Govern de continuar reforzando un servicio público esencial y de adaptarlo a las necesidades actuales de la red ferroviaria.

El equipamiento hará posible que los talleres de Son Rutlan cuenten con una alimentación eléctrica propia, independiente de la que alimenta la circulación de los trenes. Según el Govern, esto mejorará las condiciones de seguridad en los trabajos de mantenimiento y facilitará la operativa diaria.

También podrá prestar apoyo a la alimentación eléctrica de la vía general en caso de incidencias en otras subestaciones, como las de Son Costa o Es Caülls, lo que contribuirá a garantizar la continuidad del servicio ferroviario.

El proyecto incluye la construcción de la subestación de tracción y la instalación de todos los equipos eléctricos y elementos necesarios para su funcionamiento, y se ubicará en un espacio que ya se reservó durante la remodelación de los talleres de Son Rutlan, con la previsión de completar esta actuación estratégica para el conjunto de la red.