El Govern destinará 10 millones de euros a las ayudas al transporte para paliar efectos de la guerra de Oriente Medio

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PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern se ha reunido este jueves con varias organizaciones empresariales del sector del transporte para presentar el paquete de ayudas para mitigar los efectos de la guerra de Irán y Oriente Medio, dotado con cerca de diez millones de euros.

Se trata de siete convocatorias de ayudas directas gestionadas por la Dirección General de Movilidad que se dirigen a más de 8.000 empresas y autónomos en todas las islas, con más de 15.000 vehículos, dedicados al transporte de mercancías y de pasajeros, entre los que figuran camiones, autobuses, taxis y vehículos con conductor (VTC), entre otros, según ha explicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado.

El conseller del ramo, José Luis Mateo, y la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, han informado del inicio del periodo de información pública para modificar las bases de las convocatorias y poder publicar próximamente y abrir el plazo de solicitudes de estas ayudas.

En términos globales, el Govern destina 9,85 millones de euros en ayudas para el sector del transporte, por lo que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica producida por los efectos de la guerra en Oriente Medio.

En concreto, se repartirán seis millones para compensar el incremento del precio del combustible en el transporte de mercancías, 750.000 euros para el transporte discrecional de viajeros, 500.000 euros para el sector del taxi, 100.000 euros para los VTC y 2,5 millones para las ayudas para el desguace de vehículos de transporte --camiones y autobuses--. En total, se estima que estas ayudas pueden llegar a más de 5.000 empresas y cerca de 3.500 trabajadores autónomos en las islas, con un total de más de 15.000 vehículos.

Se trata de ayudas que tienen en cuenta la doble insularidad de Menorca e Eivissa, y la triple insularidad de Formentera, con mayores importes por estos conceptos. Se podrán solicitar mediante un trámite telemático específico y se resolverán por orden de entrada, por lo que se prevé una solicitud por persona beneficiaria.

Dado que estas líneas son para compensar el incremento de los costes de los productos petrolíferos a consecuencia de la guerra, no son objeto de ayuda los vehículos eléctricos de cero emisiones de batería (BEV), de célula de combustible (FCEV) o de combustión de hidrógeno (HICEV).

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y DISCRECIONAL

Para el transporte de mercancías, se activan tres convocatorias de ayudas, una para personas jurídicas --con 4,6 millones de euros--, otra para personas físicas --un millón de euros-- y una más para las pymes del sector de transporte privado complementario dedicado al comercio al por mayor --400.000 euros--. En conjunto, se estima que estas ayudas se dirigen a cerca de 5.000 empresas y más de 1.000 autónomos, y alrededor de 8.500 vehículos.

En este ámbito, en las dos primeras convocatorias, para empresas y autónomos del transporte de mercancías, las ayudas por vehículo --furgonetas y camiones-- se sitúan entre 1.000 euros y 2.200 euros por vehículo. Con unos importes máximos de hasta 16.500 euros por solicitante en el caso de los autónomos y de hasta 160.000 euros en el caso de las empresas.

En cuanto a las pymes dedicadas al comercio al por mayor --división 46 del CNAE, excepto las de venta de vehículos de motor y motocicletas--, las ayudas previstas para el transporte privado complementario asociado a las empresas, oscilan entre 525 y 755 euros por vehículo. En esta convocatoria, cada empresa solicitante puede recibir hasta 25.000 euros.

Para el transporte discrecional de pasajeros, las ayudas suman 750.000 euros y se dirigen a más de 170 empresas y autónomos, con unos 2.300 vehículos --principalmente autobuses y minibuses-- domiciliados en Baleares, que recibirán ayudas que van desde los 275 euros y hasta los 425 euros por vehículo, según la isla y la tipología de los vehículos. En esta convocatoria, se establece un importe global máximo de hasta 90.000 euros por empresa o persona solicitante.

TAXIS, VTC Y DESGUACE DE VEHÍCULOS

En relación con el sector del taxi, se habilita una convocatoria de 500.000 euros para personas físicas y jurídicas domiciliadas en las islas, con ayudas para unos 2.400 vehículos de taxi en Baleares con licencias ordinarias --quedan excluidas las temporales--, correspondientes a más de 2.300 autónomos y una veintena de empresas. En este caso, se prevén ayudas de entre 200 y 220 euros por vehículo, según la isla, y el importe máximo que puede recibir cada empresa o persona solicitante de las ayudas al taxi se sitúa en 7.500 euros.

En cuanto a las ayudas a los VTC, la convocatoria tiene una dotación de 100.000 euros y se dirige a más de 100 autónomos y unas 115 empresas, con 760 vehículos aproximadamente. Las ayudas previstas para este tipo de vehículos se sitúan entre 130 y 135 euros y, en este caso también, se establece un importe máximo por empresa o persona solicitante de 7.500 euros.

En relación con las ayudas para el desguace de vehículos, de camiones de más de 3,5 toneladas dedicados al transporte de mercancías y de autobuses de pasajeros, se trata de una línea para incentivar la renovación y modernización de las flotas y dotada con 2,5 millones. Esta convocatoria se dirige a vehículos de este tipo con una antigüedad de más de diez años --matriculación anterior a julio de 2016-- y prevé ayudas en varias franjas a partir de 2.500 euros y hasta 25.000 euros, según la categoría, el peso y la capacidad de los vehículos.

Mateo ha resataldo que el Govern demuestra una vez más su "compromiso" con las empresas y los autónomos del transporte, en un escenario de aumento de costes y dificultades. "El Govern ha trabajado estas ayudas desde el diálogo con los diversos sectores del ámbito del transporte, tanto de mercancías como de pasajeros", ha destacado.

En la reunión convocada por el Govern para tratar estas líneas de ayudas, han participado representantes de la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT), la Asociación de Distribuidores de Alimentos y Bebidas de Baleares, las principales organizaciones del taxi y la Agrupación Empresarial de VTC de Baleares.