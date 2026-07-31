El Govern destinará 1,1 millones de euros a comprar una finca en el Nus de la Corbata de Escorca

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PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes la autorización para adquirir la finca denominada es Bosch, es Bosch de Baix y es Bosch de Dalt, situada en la zona comúnmente denominada el Nus de la Corbata en Escorca, por un importe de 1,1 millones de euros.

El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, ha indicado, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, que este es un permiso previo para ejercer la competencia en materia de autorización y disposición del gasto para la adquisición directa de la participación indivisa del 67,24% de la titularidad de esta finca.

El montante destinado corresponde al precio de adquisición de la participación indivisa de la finca, por razón de la compraventa, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 5/2005, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO).

Además, se ha aprobado delegar en Costa el ejercicio del derecho de tanteo previsto en la legislación de espacios naturales protegidos de la finca, así como la resolución del procedimiento de adquisición directa, mediante el ejercicio de dicho derecho de tanteo, de la participación sobre la finca de referencia, por el importe máximo señalado.

Contra el acuerdo aprobado este viernes, que agota la vía administrativa, puede interponerse un recurso potestativo de reposición ante el Consell de Govern en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación, de conformidad con el artículo 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Baleares.

También puede interponerse directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación del acuerdo, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.