El Govern destinará 1,8 millones de euros a impulsar proyectos de investigación sanitaria

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PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria de Salud la convocatoria de subvenciones para apoyar proyectos en investigación e innovación en salud para el periodo 2026-2029 con un presupuesto de 1,87 millones de euros.

La convocatoria tiene como objetivo establecer el procedimiento de concesión de ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación con aplicabilidad real en el ámbito sanitario, según ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes.

En este sentido, se pretende fomentar la excelencia científica en I+D+i, impulsar la generación de conocimiento en áreas estratégicas prioritarias y reforzar la investigación traslacional orientada a su aplicación efectiva en la práctica clínica, asistencial o empresarial.

Las ayudas se dirigirán a proyectos orientados a la validación en la práctica clínica de procedimientos, tecnologías y biomarcadores, así como a su desarrollo y posterior validación en los ámbitos asistencial y empresarial. Asimismo, se fomentará la colaboración entre grupos de investigación biomédica y empresas para acelerar la transferencia de resultados a la práctica clínica.

También prevén incentivar la participación de personal investigador con actividad asistencial en el IBSalut como investigador principal, favorecer la incorporación de investigadores noveles y promover nuevas líneas de investigación en áreas prioritarias, garantizando el mantenimiento y crecimiento de una masa crítica científica suficiente y competitiva a nivel internacional. Además, incluye medidas específicas para impulsar la investigación en atención primaria.

El presupuesto se distribuye en distintas anualidades, con 550.000 euros en 2026; 625.000 euros en 2027; 625.000 euros en 2028, y 75.000 euros en 2029.

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

Por otro lado, y también en materia sanitaria, el Consell de Govern ha autorizado al IBSalut a disponer del gasto y contratar el servicio de alimentación y cocina para el Hospital Psiquiátrico, el Hospital General y el Hospital Verge de la Salut.

El expediente también incluye el servicio de venta automática y la gestión de la cafetería del Hospital General y del Hospital Psiquiátrico, ha detallado Costa. El presupuesto base de licitación del expediente es de 4,44 millones de euros y tiene una vigencia de cuatro años, hasta 2029.

La atención especializada que se presta en los hospitales en régimen de internamiento obliga a la administración a dotarlos de los servicios de hostelería relacionados directamente con los usuarios, como es la alimentación. Además, este servicio debe prestarse con todas las garantías de higiene, controles de calidad alimentaria y adaptando la dieta a las necesidades y prescripciones médicas de cada paciente.

Por la afluencia de usuarios y visitantes de los hospitales, también se tiene que prestar un servicio complementario de cafetería con capacidad para atender la demanda en materia de restauración de los usuarios, visitantes y todo el personal que trabaja en los hospitales incluidos en el objeto del contrato.