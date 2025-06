El Govern destinará el 24% del ITS a la apuesta por el turismo sostenible y la lucha contra la oferta ilegal

El PSIB y MÉS cuestionan que las bases del Pacto por la Sostenibilidad no haya provocado cambios en los presupuestos

Vox celebra que su insistencia haya acabado con "políticas identitarias, chiringuitos culturales y subvenciones injustificables"

PALMA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes destinará el 24,4% de los 210,7 millones de euros de los fondos procedentes del impuesto de turismo sostenible (ITS) que gestionará este 2025 a la apuesta por el turismo sostenible y la lucha contra la oferta ilegal.

Lo ha detallado este miércoles el conseller Jaume Bauzà, en su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament para explicar el presupuesto con el que contará su departamento para los próximos seis meses del año.

Su Conselleria, ha apuntado, dispondrá de un presupuesto total de 95,8 millones de euros que se repartirán de manera bastante equilibrada entre las tres direcciones generales que gestiona: 30,2 millones para Turismo, 31,1 millones para Cultura y 27,7 millones para Deportes.

Estas cuantías, ha valorado Bauzà, reflejan una "apuesta decidida" por la transformación del modelo turístico, el apoyo a la cultura propia y el fomento de las actividades deportivas.

El conseller también ha puesto en valor la "alta ejecución presupuestaria" que lograron el año pasado, que ascendió al 89,3%. "Refleja capacidad de gestión, planificación efectiva y compromiso con el servicio público", se ha felicitado.

TURISMO SOSTENIBLE Y PRESIÓN ESTACIONAL

Los poco más de 30 millones de euros con los que contará la Dirección General de Turismo, ha detallado Bauzà, estarán orientados a "reforzar la apuesta por un modelo turístico sostenible, competitivo y de calidad".

Más de 22 millones de euros se destinarán a transferencias de capital, que permitirán desplegar "inversiones clave" para la modernización de los destinos, la reducción de la presión estacional, la mejora de la convivencia y la digitalización del sector.

Estas líneas presupuestarias, ha ahondado, incluyen acciones de orientación, marketing estratégico y formación orientada tanto a empresas como a trabajadores y con el objetivo de "elevar los estándares de servicio y potenciar un turismo más responsable".

La Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib) contará con un presupuesto de unos 40 millones que se dirigirán hacia la "contención y la excelencia". Este y otros entes, ha señalado, serán los encargados de gestionar los fondos del ITS y Next Generation.

Aquellos procedentes del impuesto turístico ascenderán a unos 210,7 millones de euros, de los cuales la mayor parte (el 65%) se destinarán a políticas relacionadas con el medioambiente y el ciclo del agua.

Por orden, otro 17,7% se destinarán al turismo sostenible, un 7,9% al patrimonio y la cultura, un 6,7% a la lucha contra la oferta ilegal, un 1,6% a la investigación e innovación turística y un 0,4% a la formación.

El conseller ha anunciado que se habilitará una línea de ayudas, dotada con 16 millones de euros y dirigida a los ayuntamientos, para que se puedan comprar hoteles obsoletos.

PROMOCIÓN DE LA LENGUA PROPIA Y DEPORTE PARA NIÑOS

La Dirección General de Cultura será la que se llevará la mayor parte del presupuesto de este 2025, una partida de 31,1 millones de euros que irá destinada a la promoción de la lengua y cultura propias a través de "acciones transversales y una visión estratégica orientada a la proyección exterior".

Se priorizarán los programas de apoyo a la creación artística, la industria cultura, la formación, la investigación y la difusión del patrimonio, así como el impulso a la digitalización y la profesionalización del sector, ha apuntado Bauzà.

También se ampliará el apoyo a ferias, festivales, actividades conmemorativas y convenios con instituciones y entidades culturales, buscando la consolidación de un tejido creativo "fuerte y arraigado al territorio".

En cuanto a la Dirección General de Deportes, las cuentas autonómicas --siempre según el conseller-- representan una "clara apuesta" por garantizar el acceso universal a la práctica deportiva, especialmente en las edades escolares.

Así, se reforzará la colaboración con los consells insulares y las federaciones para garantizar la participación en los campeonatos de España o las finales autonómicas, así como para asegurar la continuidad de los programas de tecnificación y rendimiento.

La formación no reglada, el apoyo al deporte adaptado, la igualdad de oportunidades y la promoción de valores serán otras de las líneas estratégicas del departamento, ha añadido.

Otros de los entes dependientes de la Conselleria que dirige Bauzà contarán con más de 40 millones de euros de presupuesto: 11,6 millones para la Escuela de Hostelería, 10,3 millones para el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), 10,4 millones para la Orquesta Sinfónica y 13,7 millones para la Fundación Deporte Balear.

LA IZQUIERDA ECHA EN FALTA EL PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD

Tanto el diputado socialista Alejandro Pitaluga como el ecosoberanista Lluís Apesteguia han coincidido en echar en falta menciones al Pacto por la Sostenibilidad, cuya segunda fase precisamente se ha presentado este jueves.

"Es como si nunca hubiera existido. No han hecho nada y no encaran los problemas con estos presupuestos. Están más preocupados por intentar vender humo que por dar soluciones reales", ha apuntado el socialista, quien también ha recriminado al conseller que hable de contención cuando seguirá haciendo "la misma promoción turística de siempre".

"¿Estas bases no les obligan a cambiar ninguna de sus políticas¿, ¿quiere eso decir que ustedes ya tenían un oráculo que les permitía decir todo lo que dirían todas las entidades?, ¿o que les da completamente igual en el fondo y que digan lo que digan ustedes no variaran ni un milímetro su rumbo?", ha cuestionado el portavoz de MÉS per Mallorca.

Ambos, así como la diputada de Més per Menorca Joana Gomila, también han mostrado su preocupación por la situación en la que quedará la promoción del uso social del catalán después de el pacto firmado entre el PP y Vox, que a su juicio "consagra la persecución" de la lengua propia.

Apesteguia ha interpelado directamente a Bauzà para preguntarle si pretende cumplir con la redefinición de las partidas de promoción del catalán --algo que contempla el acuerdo presupuestario-- y si cree necesario, en materia turística, un incremento del ITS y la creación de un impuesto sobre los vehículos vacacionales.

El conseller se ha comprometido a seguir haciendo todo lo posible dentro de sus competencias y con los recursos de los que disponen para fomentar el uso del catalán --ha admitido que es la que más "ayuda" necesita de las dos cooficiales-- y ha justificado su renuncia a la subida del ITS por la necesidad de buscar equilibrios parlamentarios.

VOX CELEBRA EL FIN DE LOS "CHIRINGUITOS"

La diputada de Vox María Jesús Verdú, por su parte, ha sacado pecho de que la "insistencia" de su partido haya conseguido "frenar el desvío de fondos hacia políticas identitarias, chiringuitos culturales y subvenciones injustificables". De esta manera, ha defendido, el sector cultural dejará de ser "rehén de la izquierda".

Verdú también ha lanzado un advertencia a Bauzà y le ha dicho que le exigirá "revisar" los protocolos y subvenciones dirigidos a la "agenda LGTBI" en el ámbito deportivo, "un coladero de adoctrinamiento en categorías infantiles y juveniles".

La 'popular' Maria Salomé Cabrera ha puesto en valor las medidas de lucha contra la oferta ilegal y regulación del alquiler vacacional que contempla el decreto turístico recientemente convalidad por el Parlament, que a su parecer van en una "línea de acción totalmente aparejada a los objetivos de la agenda de transición".