El Govern destinará 250.000 euros a proyectos relacionados con la salud mental y las adicciones

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud ha lanzado una primera convocatoria de subvenciones destinada a financiar actividades relacionadas con la salud mental, las drogodependencias y otras adicciones, con un presupuesto máximo de 250.000 euros.

La convocatoria, que se ha publicado este jueves en el BOIB, trata de "dar respuesta a una reivindicación histórica de las entidades y asociaciones de familias", según ha explicado la Conselleria en un comunicado.

El objetivo es financiar los gastos generados por el desarrollo de los programas, proyectos y actividades que se ejecuten en el ámbito territorial de las islas Baleares entre los años 2025-2026.

La línea de subvenciones está enmarcada dentro de los objetivos de la Dirección General de Salud Mental de "sumar sinergias" y "trabajar de forma transversal", puesto que es "un reconocimiento a las tareas que las entidades y asociaciones de familiares realizan a favor de la salud mental y la lucha contra las adicciones".

La convocatoria establece hasta siete líneas de actuación subvencionables de programas, proyectos y actividades que van desde el fomento del bienestar emocional de la población infanto-juvenil al buen uso de las pantallas, así como la prevención del suicidio, la reducción de daños relacionados con el consumo de drogas en determinados colectivos o el fortalecimiento de familias y entornos de personas con problemas de salud mental.

Con estas siete líneas de subvenciones, la Dirección General de Salud Mental tiene como objetivo promover el bienestar emocional en los ámbitos comunitario, laboral y educativo, con "especial atención a colectivos en situación de vulnerabilidad".

También quiere apoyar a las familias de personas con problemas de salud mental y a aquellas que han sufrido la pérdida de un ser querido por suicidio, así como acompañar a las personas afectadas por problemáticas de salud mental.

Por otra parte, se trata de fomentar actividades culturales, de ocio y tiempo libre dirigidas a personas con problemas de salud mental, así como "mejorar la calidad de vida y la salud de las personas con drogodependencias y otras adicciones".

También se quiere reducir las consecuencias negativas del consumo de sustancias psicoactivas, al minimizar sus efectos adversos para la salud y el bienestar emocional y social, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

Al mismo tiempo, se aspira a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias, reducir el estigma y discriminación asociados a las adicciones y, en general, impulsar proyectos que mejoren el tratamiento integral de las conductas adictivas.

El plazo para presentar las solicitudes es de diez días hábiles, a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOIB. Una comisión evaluadora examinará las solicitudes, la documentación y elaborará el informe que se elevará al órgano instructor.