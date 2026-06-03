El Govern destinará 420.000 euros a subvencionar la aplicación de planes de igualdad y medidas de conciliación

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en rueda de prensa. - CONSELLERIA DE TRABAJO

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha abierto una nueva convocatoria de ayudas para impulsar la igualdad y la conciliación dentro de las empresas de Baleares, dotada con 420.000 euros.

La convocatoria ha puesto el foco especialmente en tres programas dirigidos a empresas y permitirá financiar la elaboración e implantación de planes de igualdad, así como nuevas medidas de conciliación laboral y familiar, según ha indicado la Conselleria en un comunicado.

Por un lado, los programas 1 y 2 subvencionarán la elaboración, implantación y renovación de planes de igualdad, tanto en empresas que no están obligadas legalmente --las de menos de 50 trabajadores--, como en aquellas que sí deben tenerlos de acuerdo con la normativa vigente.

Por otro lado, el programa 3 incentivará la incorporación de medidas de conciliación que vayan más allá de lo establecido en la normativa laboral vigente y los convenios colectivos. La convocatoria también subvenciona la revisión y modificación de los planes de igualdad para incorporar estas medidas y su implementación efectiva dentro de las empresas.

Los programas 1, 2 y 3 cuentan conjuntamente con una dotación inicial de 120.000 euros. Las empresas podrán recibir hasta 7.000 euros por programa, IVA excluido, y las líneas son compatibles entre sí. Así, una misma empresa podrá acceder a ayudas de hasta 14.000 euros si combina los programas destinados a planes de igualdad y conciliación.

Podrán optar a estas subvenciones las empresas y entidades con domicilio social o centro de trabajo en Baleares. Los planes de igualdad subvencionados deberán estar inscritos en el registro correspondiente antes del 10 de noviembre de 2026.

La convocatoria también incluye un cuarto programa, para acciones de asesoramiento y apoyo a las empresas mediante agentes sindicales y patronales. Las solicitudes pueden presentarse durante todo este mes de junio.

Estas ayudas se enmarcan en la ley balear de conciliación y el II Plan de Igualdad en el Ámbito Laboral de Balears (PIAL 2026-2028), que tiene como objetivo "avanzar hacia un mercado laboral flexible y adaptado a las necesidades de conciliación del personal, con medidas como la flexibilidad horaria o las bolsas de horas".

Entre otros objetivos, el plan contempla que todas las empresas de más de 50 trabajadores dispongan de planes de igualdad registrados y aumentar también la implantación voluntaria de dichos planes en las pequeñas empresas.

"El Govern da este paso para que las empresas puedan renovar sus planes de igualdad y también para fomentar las medidas de conciliación que contempla la ley. El objetivo es que la conciliación llegue también al sector privado", ha destacado la consellera del ramo, Catalina Cabrer, durante la presentación de la convocatoria.

La línea de subvenciones, dotada con 420.000 euros, permitirá financiar la elaboración e implantación de planes de igualdad, así como nuevas medidas de conciliación laboral y familiar.