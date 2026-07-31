El Govern destinará casi 27 millones de euros a construir el Centro de Salud y el SUAP de Bons Aires

Archivo - Dos sanitarias en la consulta de un centro médico, en una foto de archivo. - CONSELLERIA DE SALUD - Archivo

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha autorizado la contratación de las obras de construcción del Centro de Salud y Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) Bons Aires en el recinto del Hospital Psiquiátrico por un valor de 26,9 millones de euros.

Esta obra forma parte del Plan de Inversiones en Salud del IbSalut y la inversión se distribuirá entre los años 2026 y 2029, según ha informado el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

El departamento de Atención Primaria de Mallorca ha transmitido la necesidad de contar con nuevas instalaciones que puedan satisfacer las necesidades de la población que cubre cada uno de los centros de salud de los diferentes municipios, al tener en cuenta no solo el aumento demográfico, sino también la obsolescencia de las infraestructuras donde actualmente se ofrece la atención sanitaria.

El futuro Centro de Salud y SUAP Bons Aires responde a la necesidad de reemplazar las instalaciones del CS Escorxador, dada la dificultad de este centro para satisfacer las necesidades sanitarias actuales.

El CS Escorxador está ubicado en un edificio antiguo y protegido que a lo largo de los años ha acumulado una serie de deficiencias cuya solución requiere un abordaje integral.

3,7 MILLONES PARA INFUSORES Y MATERIAL FUNGIBLE

El mismo órgano de gobierno ha autorizado al director general del IbSalut, Javier Ureña, a tramitar el acuerdo marco para contratar el suministro de infusores, líneas para infusión y material fungible para infusión en radiología, con cesión de equipos, para los centros dependientes del Servicio de Salud.

El valor máximo estimado de dicho contrato es de casi 3,7 millones de euros y tendrá una duración inicial de dos años, con la posibilidad de prorrogarlo por un periodo máximo acumulado de dos años adicionales.

Los productos incluidos en este acuerdo marco son dispositivos sanitarios de uso continuado que permiten la administración controlada de medicamentos, soluciones, contrastes radiológicos y otras sustancias necesarias en múltiples ámbitos asistenciales.

Entre otras ventajas, facilitan la administración precisa de tratamientos, mejoran la seguridad del paciente, contribuyen a reducir el número de incidencias asociadas a los procedimientos y favorecen la eficiencia de la actividad clínica.

La naturaleza de los productos objeto del contrato hace necesario contar con una gama amplia de materiales para poder dar respuesta a las diferentes necesidades asistenciales de los centros hospitalarios del Servicio de Salud.

Además, se trata de un sector especialmente sensible a los problemas de suministro y a las incidencias derivadas de la disponibilidad de productos en el mercado. Por este motivo, es necesario concluir el acuerdo marco con múltiples empresas adjudicatarias, a fin de garantizar alternativas suficientes para los casos de desabastecimiento, alerta sanitaria o necesidad asistencial específica de los centros.

CASI DOS MILLONES PARA CONTRATAR EL WIFI EN TRES HOSPITALES

Por último, el Consell de Govern ha autorizado a Ureña a contratar la instalación de la red wifi para el Hospital Universitario Son Llàtzer, el Hospital de Manacor y el Hospital Joan March.

El contrato incluye el suministro, la instalación y el mantenimiento de los equipos de comunicaciones para la red inalámbrica de dichos hospitales con un presupuesto cercano a los dos millones de euros, que se distribuirá en cuatro anualidades entre 2026 y 2029.

Esta adquisición permitirá disponer de un servicio de comunicaciones wifi de calidad, que beneficiará tanto a los servicios sanitarios como a los usuarios de los centros hospitalarios.

Dado que el gasto supera la cuantía de 1,5 millones de euros, es necesario tener la autorización previa del Consell de Govern, de acuerdo con la ley de los Presupuestos de Baleares de 2025.