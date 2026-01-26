El Govern destinará casi 68 millones de euros al ParcBit para promover la atracción de empresas y personal

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y diversos representantes del Govern en la presentación del Plan de Atracción y Fidelización de Empresas y Proyectos del ParcBit. - EUROPA PRESS

PALMA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern invertirá cerca de 68 millones de euros en un Plan de Atracción y Fidelización de Empresas y Talento que se llevará a cabo en el ParcBit, con actuaciones para modernizar la infraestructura y la construcción de residencias para investigadores o estudiantes, entre otras.

Representantes del Govern han anunciado este lunes el plan con el que se pretende lograr que el ParcBit se convierta en el "motor del cambio" de la diversificación económica de Baleares y un "polo de innovación" al atraer empresas del sector, como ha afirmado el director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González, durante el acto de presentación.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha indicado que durante la legislatura se ha preparado al ParcBit para este cometido al impulsar cambios normativos, la ampliación de la línea de metro hasta el parque o la inauguración del Complejo Balear de Investigación.