El Govern destinará más de dos millones de euros a la limpieza de los puertos de Mallorca durante los próximos dos años

El Govern destina más de dos millones de euros a la limpieza de los puertos de Mallorca durante los próximos dos años - CAIB

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, a través de PortsIB, ha formalizado la prórroga del contrato del servicio de limpieza de las instalaciones y espacios de dominio público de los puertos de gestión directa de Mallorca por un importe de 2,1 millones de euros y un periodo de ejecución de dos años.

La prórroga, que entró en vigor el pasado 1 de octubre de 2026 y se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2028, permitirá garantizar la continuidad de los trabajos de limpieza en las instalaciones portuarias y el mantenimiento de las condiciones de limpieza de los espacios de uso público.

El contrato se mantiene con la empresa Servicios Industriales Reunidos, S.A.U., adjudicataria del servicio desde septiembre de 2024. La decisión de formalizar esta primera prórroga responde a la ejecución satisfactoria del contrato durante los dos años anteriores, de acuerdo con el informe emitido por su responsable, ha informado la Conselleria en un comunicado.

El servicio comprende los puertos de Port d'Andratx, Port de Sóller, Port de Pollença, Cala Rajada, Cala Bona, Porto Cristo, Portocolom, Portopetro, Cala Figuera y la Colònia de Sant Jordi, así como las instalaciones menores de Sant Elm, Valldemossa, es Barcarès y s'Estanyol.

La prórroga cuenta con una dotación de 1,7 millones de euros, a los que se añaden 371.829 euros en concepto de IVA, hasta alcanzar los 2,2 millones. La distribución presupuestaria contempla una inversión de 267.806 euros para el último trimestre de 2026, de algo más de un millón para el ejercicio 2027 y de 803.418 para los nueve primeros meses de 2028.

Esta es la primera prórroga prevista en el contrato formalizado en septiembre de 2024, que contempla además la posibilidad de una segunda ampliación de un año.