El Govern destinará ocho millones de euros más a subvencionar la instalación de paneles fotovoltaicos en viviendas

Paneles fotovoltaicos en un tejado de un edificio. - CONSELLERIA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha aprobado una ampliación de ocho millones de euros de la convocatoria Fotopar 2026 destinada a subvencionar instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en viviendas particulares.

Esta ampliación presupuestaria permitirá atender cerca de 1.000 nuevas solicitudes presentadas por ciudadanos de Baleares, después de que la convocatoria haya registrado una demanda "muy superior" a la disponibilidad inicial de fondos, según ha indicado la Conselleria en un comunicado.

La medida ha sido posible gracias a la incorporación de nuevos recursos económicos complementarios a los procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), así como a la experiencia acumulada en la gestión de este tipo de ayudas y a la aplicación de medidas de simplificación administrativa, que han convertido Fotopar 2026 en una convocatoria con una "elevada participación ciudadana".

Con esta ampliación, el Govern trata de reforzar su objetivo de aprovechar al máximo los recursos públicos disponibles para acelerar la transición energética y "facilitar que un mayor número de familias puedan reducir su factura eléctrica mediante la generación de energía renovable".

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado que esta ampliación "demuestra el compromiso del Govern con una gestión eficiente de los recursos públicos" y con el "aprovechamiento íntegro de los fondos disponibles para impulsar la transición energética de Baleares".

Asimismo, ha señalado que cada nueva instalación de autoconsumo representa "un paso más hacia un modelo energético más limpio, sostenible y autónomo" pero también una herramienta directa de "ahorro para las familias que podrán reducir de manera significativa su gasto energético durante los próximos años".

La ampliación de Fotopar 2026 se enmarca en la estrategia del Govern para acelerar la implantación de las energías renovables, fomentar la participación activa de la ciudadanía en la transición energética y avanzar hacia los objetivos climáticos y energéticos de Baleares.

Los ocho millones de euros adicionales permitirán, además, impulsar inversiones privadas vinculadas a las energías renovables, generar actividad económica local y ampliar el acceso de la ciudadanía a los beneficios del autoconsumo energético.

"La Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático trabaja para optimizar la ejecución de los programas de ayudas energéticas, garantizar el máximo aprovechamiento de los fondos disponibles y facilitar que cada vez más hogares de Baleares avancen hacia un modelo energético más sostenible, eficiente y resiliente", han mantenido.