El Govern detecta y retira el primer nido de avispa oriental en Menorca

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MENORCA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha detectado el primer nido de avispa oriental en Menorca, que se encontraba en el término municipal de Maó y ya ha sido retirado completamente para evitar la dispersión de la especie y el establecimiento de nuevas colonias.

La actuación se inició a raíz de un aviso recibido por el Servicio de Protección de Especies del Govern el pasado 21 de septiembre, cuando una particular comunicó la presencia de ejemplares sospechosos. Tras analizarlo, los técnicos de la Conselleria confirmaron que se trataba de avispa oriental y comenzaron las tareas de seguimiento para localizar el posible nido.

Finalmente, el 4 de octubre, se localizó el nido en Maó y se activó el protocolo de actuación previsto para esta especie invasora. Se retiró completamente con el objetivo de evitar su dispersión y prevenir el establecimiento de nuevas colonias.

La Conselleria ha señalado que, para encontrar el nido, se ha utilizado, por primera vez en Baleares, una técnica de seguimiento basada en el marcaje de ejemplares de abejas con pequeños emisores de radioseguimiento, adquiridos con fondos Next Generation. Esta metodología permite monitorizar los movimientos de las obreras y seguir sus desplazamientos hasta el nido, lo que facilita la detección de colonias que, por su ubicación o discreción, son difíciles de localizar mediante los métodos convencionales.

La aplicación de esta tecnología incorpora una nueva herramienta a las tareas de control y erradicación de la avispa oriental en Baleares y puede mejorar significativamente la eficacia en la localización de los nidos.

La Conselleria ha recordado que la detección precoz es fundamental para limitar la expansión de las especies invasoras y agradece la colaboración ciudadana. En caso de observar ejemplares sospechosos o posibles nidos de avispa oriental, se recomienda no manipularlos, comunicarlo al Servicio de Protección de Especies y, siempre que sea posible, aportar fotografías que permitan su correcta identificación.

Hasta el momento, en Baleares se han detectado un total de siete nidos de avispa oriental: uno en 2025 y seis durante 2026. Por islas, cinco se han localizado en Mallorca, el primero, en Esporles en 2025; uno en el núcleo de Jesús, en el municipio de Santa Eulària des Riu (Ibiza), y el último, que se ha encontrado ahora en Maó.

Estas detecciones confirman la capacidad de expansión de la especie en el archipiélago y refuerzan la necesidad de mantener las tareas de vigilancia, detección precoz y respuesta rápida para evitar su establecimiento y propagación.

La avispa oriental es una especie originaria del sudeste de Europa, Asia central y el nordeste de África que, en los últimos años, ha ampliado su área de distribución. Los ejemplares adultos se alimentan principalmente de néctar, fruta madura y otras fuentes de azúcares, mientras que las larvas requieren proteína animal para desarrollarse. Por este motivo, las obreras capturan diferentes tipos de insectos, incluidas las abejas de la miel.

Desde el Govern han subrayado que la presencia de esta especie puede representar una amenaza para la apicultura y para las poblaciones de insectos polinizadores, dado que ejerce una importante presión depredadora sobre diversas especies de invertebrados.