El Govern dice que "no sorprende" la confesión de Aldama y afea al PSIB que "dejara que la trama saqueara" Baleares

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha señalado que "no supone ninguna sorpresa" que el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, se declarara culpable de varios delitos de cara al juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas.

"¿No lo sabían los que abrieron la puerta a la trama corrupta a Baleares y dejaron que saquearan dinero público?", ha preguntado Costa el la rueda de prensa posterior al Consell de Govern tras ser preguntado por la cuestión y en referencia al anterior Govern.

Sobre la confesión de Aldama, ha considerado que son declaraciones ciertas y que "no son una sorpresa", puesto que "ya se intuía".