El Govern dice que su objetivo es "retornar la dignidad a las víctimas" antes de derogar la ley de memoria

Archivo - Manifestantes por la memoria democrática a las puertas del Parlament Balear. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Maria Antònia Estarellas, ha asegurado que el objetivo del Govern es "retornar la dignidad a las víctimas" poco antes de que el PP y Vox deroguen la ley de memoria democrática.

Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament al ser preguntado acerca de esta cuestión por el diputado socialista Omar Lamin, quien ha acusado al Ejecutivo autonómico de "romper el gran consenso democrático conseguido después de la dictadura".

"Desde el inicio de la legislatura este Govern trabaja con un objetivo claro, retornar la dignidad de las víctima, garantizar su sepultura digna y acompañar a las familias", ha contrapuesto Estarellas, quien ha puesto en valor las diferentes medidas puestas en marcha en el marco de la ley de fosas.

La memoria y la represión de las víctimas de la dictadura, le ha afeado al socialista, "no se demuestran con discursos, sobreactuaciones ni gritos, sino con políticas públicas eficaces". "Y es lo que ha hecho el Govern con la continuación de los planes de fosas", ha sentenciado.

"Vergüenza", le han gritado desde la bancada de la izquierda, cuyos diputados también le han reprochado que hayan "traicionado la palabra dada" al apoyar la derogación de la ley de memoria.

La derogación se debatirá este martes en el pleno del Parlament por segunda vez esta legislatura --la primera vez se frenó-- y previsiblemente saldrá adelante con los votos del PP y de Vox.