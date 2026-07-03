El Govern distribuye 63 millones de euros de la ayuda estatal para la gratuidad del transporte público de 2026

Autobús del TIB Cala Pi-Tolleric - CAIB

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado el acuerdo de distribución de la aportación de 63 millones de euros de bonificación estatal para la financiación del transporte público para 2026.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha indicado, en la rueda de prensa después del Consell de Govern, que esta cuantía del Gobierno complementa la aportación de fondos propios de las diferentes administraciones de las Islas para hacer efectiva la gratuidad del transporte público.

El acuerdo asigna 32,9 millones de euros a la financiación del servicio de autobús urbano de la EMT de Palma; 19,9 millones de euros a los servicios de autobús interurbano de la red TIB de Mallorca (12,9 millones) y del tren y el metro de Mallorca (7 millones).

Asimismo, asigna las partidas correspondientes a los servicios de autobús que gestionan en cada isla los consells insulares de Eivissa (6,35 millones), Menorca (3,3 millones) y Formentera (0,5 millones).

La distribución de la aportación estatal se ha realizado de forma proporcional teniendo en cuenta los ingresos tarifarios totales que estas administraciones y entidades gestoras del transporte en las islas dejarán de obtener como consecuencia de la gratuidad.

También se han tenido en cuenta otras ayudas que estas entidades tienen la posibilidad de obtener por este concepto y las bonificaciones que asumen con fondos propios.