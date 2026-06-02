El Govern echa en cara al PSIB que se abstenga sobre un nuevo convenio de carreteras: "Para ustedes somos de segunda"

Archivo - Varios vehículos circulan por una carretera de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha echado en cara al PSIB se abstuviera de reclamar al Gobierno la firma de un nuevo convenio de carreteras con Mallorca, lo que permitiría desbloquear los cerca de 230 millones de euros pendientes del anterior acuerdo e impulsar nuevas infraestructuras viarias consideradas prioritarias.

De este modo se ha expresado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, al ser preguntado por la política de movilidad del Ejecutivo autonómico por parte del diputado socialista Marc Pons durante el pleno del Parlament de este martes.

El socialista le ha afeado la situación de "colapso y atasco permanente" que padecen las carreteras de Mallorca, Menorca y Eivissa. También el hecho de que en la mayor de las Pitiusas la limitación de entrada de vehículos se aplique de manera "tibia" y que en las otras dos islas no se haya aprobado todavía.

"Esta es la foto de la situación circulatoria en Baleares: caos, atascos y peligrosidad por los accidentes. Y con un conseller en babia, que habla mucho pero que no hace nada", ha dicho.

Mateo a defendido en su primera intervención las medidas puestas en marcha por la Dirección General de Movilidad para mejorar el transporte público y convertirlo en "una alternativa real al transporte privado", a lo que Pons ha replicado exigiéndole que aplique la limitación de vehículos en todo el archipiélago y recupere proyectos como el tranvía de Palma.

La bancada 'popular' ha interrumpido con aplausos y gritos, lo que el socialista ha interpretado como que "se han quedado sin argumentos". "Se les tendría que caer la cara de vergüenza", ha sentenciado.

"No sé ni qué contestarle, porque me ha hecho el discurso, ha estado fantástico", ha replicado Mateo, tirando de ironía. "La limitación ya está en Formentera y Eivissa, en Mallorca y Menorca se está trabajando. Seguimos mejorando lo buses del TIB", ha defendido.

No obstante, ha admitido que hay cuestiones que no dependen de forma exclusiva del Govern, como los convenios de carreteras y el ferroviario, en los que es el Gobierno central quien "no está dando la talla".

"La semana pasada le pedí una reunión al ministro tuitero para abordar estos asuntos, porque hay otras comunidades que sí están recibiendo ayuda. Pero para Puente, Sánchez y usted somos una comunidad de segunda. De ahí que todo su argumentario resulte más que irónico, un insulto para todos los ciudadanos", ha incidido.

Un ejemplo de ello, ha expuesto, es el hecho de que los socialistas se abstuviera, la semana pasada en la en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Insularidad, de instar al Gobierno a aprobar el convenio de carreteras para Mallorca.

"No queremos ser más que nadie, pero tampoco vamos consentir ser menos. Ayuden y no enreden, porque el que vive señalando los fallos ajenos suelen estar tapando los propios", ha zanjado.