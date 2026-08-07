El Govern eleva a 5,9 millones las ayudas para modernizar y digitalizar la industria balear

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PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado este viernes ampliar de 3,9 a 5,9 millones de euros la convocatoria de ayudas destinada a financiar grandes proyectos de inversión para modernizar la estructura productiva y avanzar en la digitalización de la industria de Baleares.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, la convocatoria, dotada inicialmente con 3,9 millones de euros, ha registrado un elevado número de solicitudes, por lo que se ha incrementado su presupuesto en dos millones de euros con el objetivo de atender un mayor número de proyectos de inversión.

Esta línea de ayudas está dirigida a proyectos de inversión industrial de al menos 100.000 euros destinados a incorporar nuevas tecnologías, modernizar los procesos productivos, avanzar en la digitalización y mejorar la competitividad de las empresas de Baleares.