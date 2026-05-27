El Govern entrega las Banderas Azules 2026 y destaca la mejora ambiental de los puertos y playas de Baleares. - CAIB

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha entregado este miércoles las Banderas Azules 2026 a los municipios e instalaciones que han recibido este distintivo.

El Port de Sóller ha acogido el acto, presidido por el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, y con la participación del presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), José Palacios; el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant; el gerente de PortsIB, Kiko Villalonga, y representantes de los distintos municipios e instalaciones galardonadas.

En esta edición, PortsIB ha recuperado las Banderas Azules de los puertos de Sóller y Portocolom, que se suman a los puertos de la Colònia de Sant Jordi, Cala Figuera y Ciutadella, hasta alcanzar un total de cinco distinciones en puertos de gestión directa en 2026.

Este reconocimiento consolida el compromiso del ente público con la calidad ambiental, la seguridad y la mejora continua de las instalaciones portuarias.

Paralelamente, también se han entregado las Banderas Azules correspondientes a las playas galardonadas en las Islas, que este año suman un total de 33 arenales distinguidos, uno más que el año anterior, manteniendo la tendencia de calidad y sostenibilidad del litoral balear.

Durante el acto, el conseller Lafuente ha destacado la importancia del trabajo conjunto entre administraciones, técnicos, gestores y ciudadanía para preservar el litoral y garantizar espacios seguros, accesibles y sostenibles.

El conseller ha subrayado que estos reconocimientos "reflejan una gestión rigurosa y una apuesta clara por la sostenibilidad y la protección del medio marino", y ha puesto en valor el trabajo de los equipos que trabajan día a día en los puertos y playas del archipiélago.

La Bandera Azul, otorgada por Adeac, es un distintivo que reconoce el cumplimiento de criterios exigentes en calidad del agua, gestión ambiental, seguridad, servicios y educación ambiental, tanto en playas como en instalaciones portuarias.

Con estas distinciones, Baleares suma 14 Banderas Azules en puertos y 33 playas reconocidas, consolidando su posición como una de las comunidades con más reconocimientos ambientales.