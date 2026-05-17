El Govern entrega nuevo material de intervención a 25 agrupaciones de protección civil - CAIB

PALMA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha entregado este domingo diferentes lotes de material de intervención a 15 agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Baleares.

La entrega la ha hecho la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, en un acto que ha tenido lugar en la sede de la Dirección General de Emergencias e Interior.

Según ha informado la Conselleria en una nota de prensa, el material, cuyo valor total asciende a 30.000 euros, se ha entregado en función de las necesidades priorizadas por los voluntarios de Protección Civil.

En concreto, se han dado nueve carpas plegables de 14 metros cuadrados; nueve lotes de herramientas forestales, compuestos por una motosierra y una desbrozadora con los correspondientes cascos, perneras y guantes; dos electrobombas sumergibles con los equipos de protección individual (EPI), y cinco generadores eléctricos de seis kilovatios (kW).

La Dirección General de Emergencias e Interior envía anualmente a las agrupaciones un cuestionario para recoger sus necesidades, ya sean de material o formativas. A partir de estas respuesta, se adquiere y cede el material.

"La entrega de este material es una muestra más del compromiso del Govern con las agrupaciones de voluntarios para que puedan disponer de todo el material que nos piden y que realmente necesitan para desarrollar sus tareas con seguridad y solvencia", ha subrayado la consellera.

En este sentido, ha destacado que las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil son "una pieza fundamental" dentro de toda la estructura de la seguridad pública de las Islas.

"No solo ponemos en valor su trabajo y vocación sino que desde el Govern también les damos el máximo apoyo posible con la cesión de material y formación continuada a través de la Escuela Balear de Administración Pública", ha añadido.

Las agrupaciones municipales que han recibido estos lotes son las de Muro, Alaró, Capdepera, Pollença, Escorca, Artà, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera, Algaida, Selva, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Santa Margalida, Sineu, Ses Salines, Sóller, Santa Maria del Camí, Santanyí, Sant Lluís, Alaior, Ciutadella, Ferreries, Eivissa, Santa Eulària del Riu y Formentera.

Este material se suma a los 72 terminales de comunicación de la red TetraIB que entregó la Dirección General el pasado 24 de enero, Día de los Voluntarios de Protección Civil. Estos terminales sirven para garantizar una óptima comunicación en caso de emergencia.

El Govern hace entrega de este material de intervención a través de la empresa Gestión de Emergencias de Baleares(GEIB), que lo entrega en la modalidad de cesión de uso exclusivo para las agrupaciones.

En el acto de este domingo, además de la segunda, también han participado el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, y la gerente del GEIB, Francisca González.