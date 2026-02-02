El Govern espera finalizar las obras del nuevo edificio multiusos del puerto de cala Ratjada a finales de marzo

Obras del edificio multiusos del puerto de cala Ratjada. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo edificio multiusos del puerto de cala Ratjada podría quedar finalizado a finales del mes de marzo, tras una inversión de alrededor de 2,2 millones de euros.

Así lo ha asegurado el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, quien este lunes ha visitado el estado de ejecución de las obras del nuevo edificio, según ha informado la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua en un comunicado.

Allí ha estado acompañado por el gerente de PortsIB, Kico Villalonga, la alcaldesa de Capdepera, Mireia Ferrer, el regidor de Urbanismo, Paulí Faba, la regidora de Servicios Sociales, Maria Pilar Díaz, la regidora de Obras, Agripina Rocha, y el presidente de la Cofradía de Pescadores de cala Ratjada, Tomeu Garau.

Durante la visita, los responsables del Govern han podido comprobar el buen ritmo de ejecución de los trabajos, que avanzan conforme a la planificación prevista.

Actualmente, el edificio ya cuenta con las fábricas exteriores ejecutadas y se encuentra en fase de ejecución de los acabados interiores. En las próximas semanas está previsto iniciar los trabajos de terminación de fachadas y carpinterías exteriores, mientras que en el entorno del edificio se finalizan los trabajos de empedrado de la urbanización exterior.

Las obras se iniciaron en el mes de abril y se suspendieron temporalmente entre julio y octubre con el objetivo de no interferir en la temporada turística ni en las actividades lúdicas y feriales que tienen lugar en el puerto.

El proyecto contempla la demolición del antiguo edificio, ya ejecutada, y la construcción de un nuevo equipamiento "moderno y funcional", adaptado tanto a la actividad portuaria como a las necesidades de los usuarios y de la ciudadanía.

Se trata de una actuación largamente reivindicada por el municipio y clave para la modernización de uno de los puertos más emblemáticos de Mallorca.

En este contexto, PortsIB ha avanzado que próximamente sacará a concurso la concesión administrativa para la ocupación y explotación del local y la terraza destinados a restaurante, ubicados en la zona de servicio del puerto. La concesión incluirá una superficie total de 486,37 metros cuadrados, distribuidos entre planta baja, primera planta y una terraza con vistas al mar.

El local se entregará en estado estructural terminado, con todos los elementos resistentes, envolventes y de cerramiento exterior completamente ejecutados pero sin terminaciones interiores ni instalaciones, que deberán ser asumidas por el adjudicatario. Este planteamiento permitirá adaptar el espacio al proyecto de restauración que se presente.

El nuevo edificio multiusos albergará, en la planta baja, la cocina y el almacén de la cantina, cuatro puntos de venta de billetes para las golondrinas, diversos espacios destinados a almacén vinculados a la operativa portuaria y unos aseos públicos. En la primera planta se ubicará el restaurante y la terraza, concebidos como un espacio abierto al puerto y al paseo marítimo, al reforzar la integración entre el núcleo urbano y el entorno portuario.

"Esta actuación se enmarca en la estrategia de PortsIB de mejora y modernización de las infraestructuras portuarias de Baleares, con el objetivo de dotarlas de espacios más funcionales, ordenados y adaptados a las necesidades del sector náutico y de la ciudadanía", han alegado.