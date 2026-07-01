El Govern estudiará las denuncias de UGT por las altas temperaturas en el aeropuerto de Palma

Archivo - Una trabajadora de limpieza en un aeropuerto. - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social estudiará las denuncias trasladadas por UGT sobre las condiciones laborales de los trabajadores del aeropuerto de Palma durante los episodios de altas temperaturas.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, la consellera del ramo, Catalina Cabrer, se ha reunido este miércoles con representantes del sindicato para abordar esta situación. En el encuentro también han participado la directora general de Salud Laboral, Mari Luz Moreno, y la directora del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), Coloma Capó.

Durante la reunión, UGT ha alertado de que parte de la plantilla desarrolla su trabajo sin acceso a puntos de agua ni zonas de sombra, una situación que, a juicio del sindicato, supone un riesgo para la salud de los trabajadores durante los periodos de altas temperaturas.

El Govern ha expresado su preocupación por la situación expuesta por el sindicato y se ha comprometido a estudiar las denuncias planteadas y a mantener nuevas reuniones con UGT para hacer seguimiento de las condiciones laborales de los trabajadores del aeropuerto.