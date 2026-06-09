El Govern evaluará un plan para atraer empresas turísticas tecnológicas que podría generar casi 5.000 puestos de trabajo

El presidente del clúster Turistec, Jaume Montserrat, tras la audiencia con la presidenta del Govern, Marga Prohens. - EUROPA PRESS

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el clúster de empresas turísticas tecnológicas Turistec abordarán la próxima semana el diseño de un plan con el que promover el sector, que podría suponer la creación cerca de 5.000 nuevos puestos de trabajo y sumar 250 millones de euros a la economía balear hasta 2030.

Así lo ha confirmado el presidente de Turistec, Jaume Montserrat, tras mantener este martes una reunión con la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la que le ha desgranado este proyecto.

Se trata de una propuesta a medio y largo plazo para la diversificación económica de Baleares, con el que se pretende crear un 'hub' de tecnología turística al aprovechar los activos que ya están en las islas.

Montserrat ha alegado que esta iniciativa estaría "alineada" con las políticas de sostenibilidad que ha planteado el Govern durante esta legislatura.

El proyecto se basaría en tres ejes y uno sería la creación de un fondo de inversión público-privado, que guardaría una relación "muy importante" con el sector privado. Este fondo tendría como objetivo atraer 'start-ups' tecnológicas para conseguir que el talento joven se quede en Baleares.

Por otro lado, se aspira a conseguir que la infraestructura del Parc Bit sirva para atraer empresas tecnológicas que se quieran establecer en el archipiélago para crear puestos de trabajo cualificados y ofrecer "ventajas fiscales" del Govern, "en la medida que se pueda".

En último lugar, el representante empresarial ha hecho referencia a la "escalabilidad" para "aprovechar al máximo" la relación que hay con la Universitat de les Illes Balears para que las empresas "funcionen de manera adecuada" al generar este talento "sin que haya un consumo ni de territorio, ni de más turistas, ni nada que puedan impactar en el otro gran medio económico que tengan Baleares".

La valoración que han hecho de la respuesta recibida por parte de la Prohens ha sido "altamente positivo" y ha avanzado que la próxima semana el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, participará en esta mesa para poner las bases de este plan que han considerado "necesario".

"Baleares, en base a los activos que tiene, debe que conseguir atraer mucha más financiación y más talento joven para la creación de más empresas de tecnología turística, porque es el polo de tecnología turística más importante del mundo y lo tiene que explotar", ha mantenido.

Consultado por si disponen de algún estudio que detalle este proyecto, Montserrat ha apuntado a que para el fondo de inversión se debería conseguir una proporción de por cada euro invertido por el sector público, el privado debería poner seis.

De este modo, se pasaría de los 6.500 puestos de trabajos tecnológicos asociados al sector turístico en la actualidad, a los 11.200 en 2030. Por su parte, el plan estima que en estos cuatro años se crearían otras 50 empresas en el sector y todo esto aportaría 250 millones de euros más al PIB balear.

El presidente del clúster ha admitido que esto sucedería si "los números se cumplen", ya que estos cálculos se han hecho en base a unas proyecciones elaboradas por ellos mismos y "el Excel lo aguanta todo".

Preguntado por las tendencias turísticas que han detectado las empresas tecnológicas en esta temporada, ha aseverado que a Baleares "la geopolítica le favorece" pero ha incidido en que es "un tema puramente coyuntural".

Por eso, ha mantenido que la temporada turística será "bastante óptima" pero ha advertido que se reserva "con menos antelación" y hay un "nivel alto de cancelaciones", por lo que las previsiones no se harán hasta finales de junio o principio de julio, aunque ha reconocido que "como mínimo será un año tan positivo como el pasado".

En cuanto a los efectos por las protestas convocadas por la masificación turística, Montserrat ha argumentado que estas cuestiones no las perciben y su objetivo se basa en "generar puestos de trabajo" que sean "lo más cualificados posibles", con un funcionamiento "óptimo" del primer sector económico de Baleares.