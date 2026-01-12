El Govern explica el Programa Policía Tutor al Gobierno canario, que tiene interés en implantarlo

La vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, y el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz. - CAIB

PALMA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Govern y del Gobierno canario han mantenido una reunión telemática este lunes en la que el Ejecutivo balear ha explicado los detalles del Programa Policía Tutor de Baleares, que podría ponerse en marcha en Canarias.

Según ha señalado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación local, Baleares es la única comunidad autónoma que tiene implantado un programa autonómico en esta materia.

El programa ha despertado el interés de Canarias y, por ello, se ha acordado poner en marcha un grupo de trabajo que incluya todos los actores implicados para poder empezar a trabajar y exportar el modelo balear a Canarias.

Por parte del Govern han participado en la reunión la vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas; el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, y el coordinador del Programa Policía Tutor, Rafel Covas.

Por parte del Gobierno canario han asistido el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez; la directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez; el director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, David Pablos; el coordinador del área de Bienestar y Convivencia, Ramón Plasencia, y el policía tutor de La Orotava (Tenerife), Marcos Val Real.

La vicepresidenta se ha puesto a disposición del consejero canario para ofrecerles el apoyo necesario para sentar las bases de un proyecto que, ha destacado, es "imprescindible y muy reconocido entre el alumnado, las familias y la sociedad en general".

Según Estarellas, el Programa Policía Tutor ofrece garantías de resultados y la clave es contar con policías locales que tengan ganas de convertirse en policías tutores. "Se convierten en una figura humana, cercana y en un referente para el alumnado con el que tratan a diario", ha apuntado.

Desde Canarias han manifestado su agradecimiento por el apoyo del Govern baelar. "Tenemos una oportunidad para poner en marcha nuestro proyecto copiando el Programa Policía Tutor de las Illes Balears, pionero y con mucho éxito", ha explicado el consejero de Educación.

Actualmente solo dos municipios de Canarias cuentan con Policía Tutor, los de Arrecife e Ingenio. Para el consejero, la implantación "cuesta debido al desconocimiento".

Desde la Conselleria han explicado que Baleares es la única comunidad autónoma que desarrolla un programa de Policía Tutor a nivel autonómico, mientras que en el resto de España se aplica únicamente a nivel municipal. Actualmente hay 64 municipios de las Islas adheridos al programa y la comunidad autónoma cuenta con 103 policías tutores.

El programa está impulsado por el Instituto de Seguridad Pública de Baleares (Ispib) y tiene como objetivo crear una especialización policial desde una perspectiva preventiva, orientada a la protección de los menores y al respeto de los derechos de la infancia y la adolescencia.

El origen del programa se sitúa en el municipio de Pollença, a raíz de una demanda del IES Guillem Cifre de Colonya ante diversas problemáticas detectadas entre el alumnado y su entorno. Atendiendo a esta petición, el Ayuntamiento puso en marcha en febrero de 2002 un programa piloto en un único centro educativo, con resultados positivos.

Ya en el curso 2002-2003 se extendió a todos los centros de educación primaria y secundaria del municipio, y posteriormente fue adoptado también por ayuntamientos vecinos como Alcúdia y Sa Pobla.

Así, en 2008 se creó el Programa Policía Tutor del Govern y se firmó el protocolo general de colaboración para implantar y coordinar el Programa Policía Tutor en los ayuntamientos de la comunidad autónoma.

Casi 20 años después, el programa "está plenamente consolidado en Baleares y continúa en proceso de actualización y crecimiento", han resaltado.

De hecho, han puesto en valor el acuerdo de colaboración entre este programa y la Federación de Fútbol de Baleares para extenderlo más allá de los centros educativos, así como el programa 'Fiestas Seguras'.

Además del interés de Canarias, el programa ha recibido dos Premios Nacionales de la Federación Española de Municipios y Provincias y del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio del Interior, así como el Premio a las Buenas Prácticas de las Policías Locales otorgado por la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local.