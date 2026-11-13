El Govern expresa "respeto absoluto" por la investigación judicial contra Bestard

Archivo - El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en rueda de prensa - CAIB - Archivo
PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha expresado su "respeto absoluto" al procedimiento judicial contra el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), por un supuesto delito de malversación relacionado con el uso indebido de coches oficiales de la institución.
"Respeto absoluto al procedimiento judicial que se ha abierto que dirimirá si hay algún tipo de responsabilidad", se ha limitado a responder Costa al ser preguntado por la investigación en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.