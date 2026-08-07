El Govern facilita el acceso al crédito de las pymes industriales con el pago anticipado de ayudas

Imagen de recurso de empleo industrial - GVA

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado este viernes el pago anticipado de hasta el 100 por 100 de las ayudas dirigidas a microempresas y pequeñas y medianas empresas des sector industrial para cubrir los intereses de préstamos, el coste de los avales y las comisiones asociadas a operaciones de financiación.

La medida permitirá a las empresas disponer de los recursos desde el inicio de las inversiones, con el objetivo de facilitar el acceso a la financiación para proyectos productivos, de eficiencia energética y de transformación digital, evitando tensiones de liquidez.

Según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, la convocatoria será tramitada por la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears), dependiente de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, y estará destinada a subvencionar operaciones financieras vinculadas a inversiones productivas del sector industrial.

Las ayudas cubrirán las comisiones de estudio y apertura de las operaciones financieras, con un límite del 0,75 por ciento para cada una de ellas; el 100 por 100 del coste del aval de la sociedad de garantía recíproca, con un límite del 1,25 por ciento del importe avalado durante un máximo de cinco años, ampliable hasta siete para las empresas adheridas al programa 'Industria Local Sostenible' (ILS); y los intereses de los préstamos, hasta un tipo máximo del tres por ciento durante un máximo de cinco años, también ampliable a siete para las empresas integradas en este programa.

El Govern ha señalado que esta actuación pretende impulsar la inversión productiva, mejorar los procesos y productos de las empresas industriales y reforzar la competitividad del tejido industrial de Baleares mediante el acceso a financiación para proyectos estratégicos.