El Govern facilita el acceso de las empresas a los mercados exteriores a través de una nueva página web

El Govern facilita el acceso de las empresas a mercados exteriores - CAIB

PALMA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern fomenta la internacionalización de las empresas baleares con una nueva página web para acompañar los negocios en su proceso de salida a nuevos mercados.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, una de las principales aportaciones de este portal es tener un punto unificado de atención directa y personal de asesoramiento de todas las entidades que trabajan para promover la venta en el exterior, tanto la Conselleria como las cámaras de comercio de las diferentes islas, y la delegación territorial del ICEX. De este modo, las empresas interesadas encuentran los instrumentos públicos de apoyo que existen para llevar a cabo el plan de internacionalización en un solo sitio de forma sencilla y gratuita.

A pesar de que el principal objetivo de la puesta en marcha de la nueva web es facilitar y promover el acceso de las empresas de Baleares a los mercados internacionales, el Govern también quiere ampliar la base de negocios exportadores, diversificar los sectores que tradicionalmente han salido al exterior, y abrir nuevos mercados internacionales en los que puedan venderse los productos y servicios de las Islas.

La tarea realizada en los últimos años ha permitido doblar el número de empresas que se acogían a las ayudas de internacionalización de la Conselleria, que han llegado a 207 empresas los dos últimos años. Además, se han destinado más de 2,7 millones de euros para financiar participaciones en ferias exteriores, elaboraciones de planes de internacionalización y de marketing digital, entre otras acciones. Las empresas de los sectores de la moda, agroalimentario y náutico son las que más ayudas han solicitado.

La web, adr.balearesinternacional.es, pone a disposición de las empresas los diferentes puntos de atención, para que las empresas reciban una información personal y especializada, así como el acompañamiento a lo largo del proceso de internacionalización.

Además, se dan a conocer los diferentes programas de acompañamiento que se ofrecen desde las diferentes entidades para el diseño de una estrategia internacional que permita reducir riesgos y maximizar los beneficios de crecer en el mercado global, como el programa 'Ibexporta' de la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears), el 'Xpande Digital' de la Cámara de Mallorca, o el 'ICEX Next'.