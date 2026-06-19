El Govern financiará las policías locales con 2,45 millones este 2026

Archivo - Policía Local en la Playa de Palma. - POLICÍA EN LA PLAYA DE PALMA - Archivo

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado un gasto de 2,45 millones de euros correspondiente al Fondo de Seguridad Pública de Baleares para el año 2026, una línea de ayudas destinada a apoyar a los ayuntamientos en la financiación de los servicios de policía local.

Lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

Este fondo, ha recordado, tiene como objetivo contribuir al mantenimiento, coordinación y mejora de los cuerpos de policía local de los municipios del archipiélago.

La distribución de los recursos se realiza conforme a criterios vinculados a las características y la actividad de los distintos municipios. Así, el 15% de la dotación se reserva a los municipios de menos de 1.500 habitantes, mientras que el 85% restante se reparte entre los demás.

La normativa, eso sí, prevé un tratamiento singular para Palma dada su condición de capital de la comunidad autónoma y su naturaleza especial. La ciudad dispone de una asignación diferenciada, que no puede superar el 13% del tramo del fondo destinado a los municipios de más de 1.500 habitantes.

Este 2026 el Ayuntamiento de Palma recibirá 270.725 euros, mientras que el resto de los recursos se distribuirán entre los municipios de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera según los criterios establecidos.

Una vez comunicadas las asignaciones a los ayuntamientos y resueltas las posibles alegaciones, la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local aprobará la resolución definitiva de concesión de las ayudas.

La cuantía autorizada se distribuirá entre las anualidades de 2026 y 2027 y permitirá seguir reforzando los servicios de seguridad pública municipal, con el objetivo de garantizar una respuesta eficaz y adaptada a las necesidades de cada territorio.