El Govern financió con 22 millones de euros al tejido empresarial a través de ISBA en 2024 y 2025

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern financió con 22 millones de euros al tejido empresarial a través de la línea CAIB-ISBA de los años 2024 y 2025, que aumentará su presupuesto de cara a las ayudas de los próximos dos años.

Lo ha destacado el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en la presentación de la nueva línea de ayudas CAIB-ISBA 2026-2027, junto con la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez, el presidente de ISBA, Eduardo Soriano, y el director de ISBA, Manuel López.

Según Costa, el efecto multiplicador de las ayudas financieras supuso que cada euro de ayuda a los costes financieros abonado por la comunidad autónoma se convirtió en 11,25 euros de financiación para pequeñas y medianas empresas.

La línea 2026-2027, con un ligero aumento presupuestario, subvencionará operaciones por un valor total de 280 millones de euros. En concreto, esta línea superará los 23 millones de euros y volverá a tener un carácter bianual, con la posibilidad de ampliarla un año más.

Igualmente, la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio ha explicado que se mantienen las condiciones "dados los buenos resultados", con operaciones subvencionadas por valor de más de 220 millones de euros.

Pérez ha destacado también que el importe de las ayudas es más del doble del último presupuesto fijado en la anterior legislatura, cuando no se llegó a los cinco millones de euros.

"En 2025 se rozaron los 11 millones de euros con un ahorro en costes financieros en torno al 50 por ciento y, en algunos casos, holgadamente por encima del 60 por ciento, ejecutando en los dos años un total de 19,7 millones", ha resaltado.

El 69 por ciento de los beneficiarios de las ayudas fueron pymes y el resto, autónomos. Por otro lado, el 82 por ciento fueron hombres y el 18 por ciento, mujeres.

Por islas, la mayoría se concentra en Mallorca (83 por ciento), con un ocho por ciento en Menorca, otro ocho por ciento en Eivissa y un uno por ciento en Formentera.

Cabe recordar que las ayudas de la convocatoria pueden ser objeto de cofinanciación europea en un 60 por ceinto dentro del Programa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2021-2027 de Baleares.

Por su parte, Eduardo Soriano ha detallado los datos del cierre del ejercicio 2025 de la sociedad de garantía recíproca, con 4.014 empresas con riesgo vivo, 44.514 de puestos de trabajo mantenidos y el apoyo a la creación de 1.439 nuevos puestos de trabajo.

Soriano ha destacado que el coeficiente de morosidad no llega al uno por ciento, mientras que el coeficiente de solvencia alcanza el 24,4 por ciento para un riesgo formalizado de 122,7 millones de euros en 2025, un 14,6 por ciento más que el año anterior.

Asimismo, Manuel López ha subrayado que el importe medio del aval financiero superó por primera vez los 100.000 euros, concretamente 104.786 euros, lo que supone una mejoría del 8,4 por ciento respecto del año anterior. Los expedientes de ayudas tramitadas también han aumentado un 45 por ciento en 2025 con respecto a 2022.