El Govern firma un acuerdo de promoción interna para facilitar la progresión profesional de funcionarios

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha ratificado el nuevo acuerdo de promoción interna al que ha llegado con los agentes sociales en la Mesa Sectorial de Servicios Generales que incorpora mejoras para facilitar la progresión profesional y reconocer la experiencia del personal funcionario.

Según ha destacado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en rueda de prensa tras el Consell de Govern, el objetivo es dotar al sistema de promoción interna de un marco estable, homogéneo y previsible, que proporcione seguridad jurídica tanto a la Administración como al personal empleado público.

A su vez, la finalidad es agilizar la preparación y convocatoria de los procesos selectivos, evitando tener que definir o negociar de nuevo los elementos comunes del sistema en cada convocatoria.

La Administración y las organizaciones sindicales acuerdan establecer un marco general para los procesos de promoción interna que favorezca la carrera profesional del personal funcionario, garantice la aplicación de criterios objetivos y homogéneos y facilite una gestión más eficiente y planificada de los procesos selectivos.

Por ello, se ha negociado introducir mejoras en el acuerdo de 2023. Así, el acuerdo de promoción interna incorpora una serie de novedades para mejorar los procesos selectivos y reforzar el reconocimiento de la trayectoria profesional.

De este modo, se realiza la reserva de nota para futuras convocatorias, lo que permitirá la exención de pruebas en los términos previstos en el Acuerdo.

Asimismo, las pruebas de ofimática, en los cuerpos de administrativo y auxiliar de administración general, se sustituyen por un curso selectivo.

También se incorpora la posibilidad de pruebas prácticas menos memorísticas, más allá de los exámenes tipo test, así como el compromiso de reducir los temarios un mínimo del 30 por ciento.

En cuanto a la fase de concurso, el acuerdo introduce criterios objetivos para clasificar y valorar los méritos, que otorgan seguridad jurídica, reducen el margen de interpretación de los tribunales y agilizan el procedimiento.

El texto también incluye una mayor valoración de los servicios prestados en la CAIB respecto a los prestados en otras administraciones públicas, que antes se puntuaban igual, y mayor peso de la antigüedad en el baremo de méritos, que pasa del 50 al 62,5 por ciento, así como la valoración efectiva del grado personal consolidado.