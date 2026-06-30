El Govern firma varios convenios para garantizar en Eivissa la formación de profesionales del sector turístico

Firma de convenios turísticos en Eivissa - CAIB

EIVISSA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha presidido este martes en Eivissa la firma de varios convenios de colaboración con las principales cadenas hoteleras, empresas y entidades que integran este órgano consultivo para garantizar la formación de profesionales del sector.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el objetivo del acuerdo es dar una respuesta ágil y coordinada a la demanda de profesionales cualificados en el sector de la hospitalidad en las Pitiusas, garantizando una formación especializada, moderna y permanentemente actualizada.

Bauzá ha asegurado que el acuerdo plasma el compromiso de corresponsabilidad entre el sector público y el tejido empresarial de Eivissa. "La mejor manera de prestigiar las profesiones turísticas es conectando de forma directa las aulas con la realidad de nuestras empresas. Estamos blindando el futuro de nuestra principal industria a través del valor de su capital humano", ha declarado.

A través de estos convenios, el Consorcio EHIB se compromete a facilitar la participación del sector privado en la definición de la oferta formativa del centro de Eivissa, otorgarles prioridad de acceso a los cursos impartidos, aplicar descuentos en matrículas y formaciones a medida, y dar preferencia en la tramitación de convenios para estudiantes en prácticas.

Por su parte, las cadenas hoteleras y entidades firmantes asumirán un rol activo en la aportación de propuestas de mejora y revisión de los planes de estudio y contenidos didácticos. Asimismo, se comprometen a facilitar visitas técnicas del alumnado a instalaciones turísticas, promover que profesionales de reconocida experiencia de sus plantillas impartan seminarios y talleres en la escuela, y divulgar entre sus asociados la captación de estudiantes en prácticas.

El marco de colaboración rubricado este martes permanece abierto a futuras incorporaciones y se trabaja en la tramitación de nuevos acuerdos con más cadenas hoteleras y otros representantes del Consejo Asesor de la EHIB-Eivissa -como agentes sindicales o el Fomento del Turismo-.

Estas adhesiones se irán formalizando a medida que completen sus respectivos procesos administrativos, con el objetivo de seguir ampliando de forma progresiva el número de entidades comprometidas con el empleo y la formación en la isla.