El Govern formaliza la compra de la fina de Son Bordils, destinada a la investigación y experimentación agraria

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, formaliza la compra de la fina de Son Bordils - CAIB

PALMA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha formalizado este miércoles ante notario la adquisición de la finca rústica de Son Bordils, en el municipio de Inca, que se destinará a actividades de investigación y experimentación agraria.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha firmado la escritura de compraventa con los propietarios de la finca en una notaría de Palma, por un importe de 5,1 millones de euros y después de que el Consell de Govern aprobara su adquisición.

La finca, según ha informado la Conselleria en una nota de prensa, se destinará a actividades de investigación, experimentación y formación agrícola y ganadera mediante el Instituto de Investigación Formación Agroalimentaria y Pesquera de Baleares (Irfap).

Son Bordils permitirá disponer de un espacio estable para llevar a cabo trabajos de campo, ensayos agronómicos y proyectos de investigación vinculados a las necesidades del sector primario de las Islas.

Hasta ahora, las actividades de experimentación agraria del IRFAP se han desarrollado en diferentes espacios e instalaciones. La incorporación de Son Bordils permite concentrar determinadas líneas de trabajo en una finca destinada específicamente a esta finalidad, con terrenos e instalaciones adecuados para llevar a cabo proyectos de investigación agrícola y ganadera.

La Conselleria ha destacado que Son Bordils dispone de terrenos agrícolas y edificaciones vinculadas a la actividad agraria, así como de suministro eléctrico y un sondeo autorizado.

Además, la proximidad a la depuradora de Costitx y a la balsa de riego de Inca permitirá estudiar las posibilidades de aprovechamiento de aguas regeneradas para el riego agrícola, una cuestión de especial interés para la gestión de los recursos hídricos en el sector agrario.

Entre las principales líneas de trabajo que se podrán desarrollar en la finca se encuentran la adaptación de los cultivos a las condiciones climáticas del archipiélago y a los efectos del cambio climático, la mejora de la eficiencia en el uso del agua, el estudio de nuevas variedades y sistemas de producción y la conservación de las variedades locales.

En el ámbito ganadero, también se prevé que la finca pueda acoger estudios relacionados con la alimentación, la reproducción, la sanidad y el bienestar animal, así como proyectos vinculados a la conservación y el estudio de las razas autóctonas de las Islas.

Además de las actividades de investigación, está previsto que Son Bordils se destine a la formación y la transferencia de conocimiento al sector agrario. Así, la finca podrá acoger jornadas demostrativas, actividades formativas y ensayos prácticos dirigidos a agricultores, ganaderos y profesionales del sector.

También se contempla la posibilidad de desarrollar proyectos de colaboración con universidades, centros de investigación y organizaciones profesionales agrarias, con la finalidad de facilitar la aplicación de los resultados de las investigaciones a las explotaciones agrícolas y ganaderas.