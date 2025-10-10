Govern e IMAS suscriben un acuerdo para formación en empresa de alumnos de FP

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la firma de un convenio entre la Conselleria de Educación y Universidades y el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) para facilitar la formación en empresa u organismo equiparado (FEMPO) de los alumnos de formación profesional.

El acuerdo permitirá que estudiantes de los grados C, D y E realicen estancias formativas en centros de trabajo del IMAS, en el marco de la formación profesional dual, según ha explicado en rueda de prensa, actuando como portavoz, la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas.

Este convenio se enmarca en la voluntad del Govern de mejorar la calidad de la formación profesional y favorecer, en la mayoría de los casos, la inserción laboral de los jóvenes.

La colaboración con el IMAS permitirá ofrecer espacios formativos reales en el ámbito de los servicios sociales, donde los alumnos podrán adquirir competencias profesionales, conocer el funcionamiento del sector y consolidar habilidades para la empleabilidad.

El convenio no implica transferencia económica entre las partes y contempla estancias formativas no remuneradas. La Conselleria de Educación y Universidades asumirá las obligaciones en materia de Seguridad Social, y se prevé la cobertura de accidentes con pólizas complementarias. Además, se garantizará el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y de responsabilidad civil.

La vigencia del convenio se extiende hasta el 31 de agosto de 2029, con posibilidad de prórroga de hasta cuatro años más. Se constituirá una comisión de seguimiento para garantizar el buen funcionamiento del convenio y la calidad de las estancias formativas.