El Govern y el Imedea editan el último póster de la colección sobre los polinizadores de las Baleares

PALMA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, y el Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (Imedea-CSIC-UIB) han editado el último póster de la colección sobre los polinizadores de las Baleares.

En una nota de prensa, el Govern balear ha informado que, en el marco de del proyecto Life 4 Pollinators la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y el Imedea (CSIC-UIB) han colaborado en la edición de un nuevo póster divulgativo dedicado al conocimiento de las moscas de las Baleares.

Con esta nueva publicación, ya son seis los pósteres presentados, todos ellos con el objetivo de fomentar el conocimiento sobre la conservación de la biodiversidad entomológica del archipiélago. Los cinco anteriores estaban dedicados a las abejas, las avispas, las mariposas, los sírfidos y los coleópteros.

En este sentido, el conseller Joan Simonet ha recordado que las Baleares cuentan con una rica diversidad de insectos, pero muchas de sus especies siguen siendo poco conocidas por el público general.

"Con la voluntad de hacer accesible esta información, se ha elaborado esta colección de pósteres sobre los polinizadores de las Baleares, dentro de la cual se incluye el póster sobre las moscas, que reúne más de 50 especies de dípteros presentes en los diferentes ecosistemas de las islas, con imágenes detalladas de cada una de ellas y con información básica sobre su tamaño y distribución territorial", ha señalado Simonet.

De este modo, este material ayudará tanto a los centros educativos como al público interesado a descubrir la gran variedad de moscas que existen en el archipiélago y su importancia en procesos ecológicos fundamentales como la polinización. Las ilustraciones y el diseño son obra del ilustrador y entomólogo Xavier Canyelles. Mientras, el asesoramiento científico y la coordinación del proyecto han ido a cargo de la doctora Anna Traveset, del Laboratorio de Ecología Terrestre del Imedea (CSIC-UIB).

Las personas interesadas en obtener los pósteres pueden ponerse en contacto con la dirección electrónica especies@dgmedinatural.caib.es, donde se les informará sobre cómo hacerlo. Además, también se puede descargar gratuitamente en formato PDF en la web del Servicio de Protección de Especies del Govern.