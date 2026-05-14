El Govern impulsa acuerdos con la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico para llevar exposiciones a centros baleares. - CAIB

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, se ha reunido este miércoles con los directores de la Biblioteca Nacional y del Museo Arqueológico en Madrid para llegar a acuerdos para acercar la cultura y la literatura a los centros educativos de Baleares.

Según ha informado la Conselleria de Educación en un comunicado, se está trabajando actualmente para alcanzar un acuerdo con ambas instituciones.

Durante la reunión en el Museo Arqueológico con la directora de la institución, Isabel Izquierdo, se ha valorado el traslado a Baleares de iniciativas y recursos del museo a través de proyectos y exposiciones itinerantes, así como propuestas expositivas y actividades complementarias que tienen que ser valoradas por la Conselleria.

Posteriormente, en la Biblioteca Nacional, Vera ha mantenido un encuentro con el director, Óscar Arroyo, para evaluar que se aporten recursos literarios e históricos, en diferentes formatos, para hacerlos llegar a los centros educativos de las Islas.

Estos recursos podrían ser también de utilidad para el profesorado, tanto para ampliar conocimientos, como para facilitar su transmisión al alumnado. Igualmente, se ha planteado ofrecer formación específica a los profesionales para que conozcan estos recursos y puedan hacer un uso adecuado de los mismos.

Finalmente, se ha discutido que los centros educativos puedan acceder al repositorio digital de la Biblioteca Nacional, el más grande del mundo hispánico.