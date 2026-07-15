El Govern impulsa la remodelación de la depuradora de Artà con la licitación de la remodelación por 140.360 euros

El Govern impulsa la remodelación de la depuradora de agua de Artà con una inversión de 140.360 euros - CAIB

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha licitado el contrato de las obras de remodelación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Artà, con un presupuesto base de 140.360 euros.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el proyecto deberá mejorar la calidad del agua tratada, especialmente en lo que respecta a la eliminación de nutrientes y sólidos en suspensión.

Asimismo, incluirá un nuevo sistema de pretratamiento del agua, la implantación de un sistema de fangos activos, el aprovechamiento de la línea de fangos existente y la renovación de las instalaciones para adaptarlas a las necesidades actuales del servicio.

La actuación también incorporará medidas para aumentar la resiliencia de la infraestructura frente a episodios de lluvias intensas, aprovechando la capacidad de las lagunas existentes para regular y tratar las aguas mixtas.

Además, se prevé la implantación de sistemas de monitorización continua de los principales parámetros de funcionamiento, la adopción de medidas para reducir el consumo energético de la planta y el estudio de la incorporación de energías renovables compatibles con las características del emplazamiento.

Otro de los objetivos del proyecto es facilitar la reutilización del agua regenerada, priorizando los usos ambientales y dejando preparada la infraestructura para futuras ampliaciones de la red de distribución.