El Govern impulsa la renovación de la red Melib con la sustitución de 30 puntos de recarga

Punto recarga Melib - CAIB

PALMA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear, a través de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, está llevando a cabo la sustitución de 30 puntos de recarga de la red pública Melib con el objetivo de modernizar los equipos existentes y mejorar la calidad, fiabilidad y disponibilidad del servicio para la ciudadanía.

Según ha informado la Conselleria este lunes en un comunicado, esta actuación se desarrolla en distintos municipios de Baleares. En concreto, en Maó se interviene en el aparcamiento situado en el camí de Ses Vinyes con la avenida Vives Llull, donde se concentran varios de los puntos de recarga que se sustituirán.

En Bunyola, se renovarán los equipos del aparcamiento de Can Gual, mientras que en el municipio de Ses Salines la actuación alcanza el aparcamiento del polideportivo y diversas ubicaciones de la Colònia de Sant Jordi, incluyendo la avenida Francesc de Borja Moll, la calle Príncep y la avenida Primavera.

Asimismo, se sustituirán equipos en otros municipios de Mallorca, como el aparcamiento de Son Tugores, en Alaró; la avenida del Raiguer, en Consell; el camino de Marina, en Porreres; dos emplazamientos del municipio de Sant Joan, en las calles Petra y Francesc Mas i Galmés; y el aparcamiento de la calle de Fetget, junto a la plaza Mallorca, en Son Servera.

Actualmente, la red Melib cuenta con 1.248 plazas de recarga públicas, distribuidas entre Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, "lo que garantiza una implantación equilibrada en todo el territorio insular y refuerza la confianza de la ciudadanía en la movilidad eléctrica como una alternativa real y viable".

Paralelamente, se está llevando a cabo la actualización de la imagen corporativa de los puntos de recarga, con el objetivo de facilitar su identificación en el espacio público y reforzar la visibilidad de la red Melib en el territorio.

A estas mejoras se suma la puesta en marcha de un servicio de mantenimiento integral unificado, que permite una atención más rápida y eficaz de las incidencias, optimiza los tiempos de respuesta y aumenta la disponibilidad real de los puntos de recarga, reforzando la profesionalización y eficiencia de la gestión de la red.

El impulso a la infraestructura de recarga se complementa con el refuerzo de las políticas de apoyo a la movilidad sostenible. En este sentido, el Govern ha incrementado en 13,5 millones de euros los fondos del programa Moves III 2025 en Baleares, con el fin de dar respuesta a la elevada demanda de ayudas. Esta ampliación aseguran que permitirá seguir subvencionando la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga.