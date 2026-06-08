El Govern impulsa tres nuevas jornadas de autoconsumo compartido en Mallorca

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través del Instituto Balear de la Energía (IBE), impulsa tres nuevas sesiones informativas sobre el proyecto de autoconsumo compartido dirigidas a la población de Santa Maria del Camí, el barrio de Nou Llevant y el ParcBit de Palma.

Según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, las sesiones se celebrarán a lo largo de junio y permitirán que los vecinos y empresas interesadas conozcan cómo participar en un modelo energético colectivo que abre la puerta a un consumo más sostenible, justo y accesible.

El autoconsumo compartido es un modelo que permite que varios hogares y empresas situadas en un mismo radio geográfico compartan la energía generada por una instalación fotovoltaica común, lo que representa una oportunidad para ahorrar reduciendo la factura eléctrica, consumir energía de km 0 y contribuir activamente a la transición energética de Baleares.

La primera sesión tendrá lugar el martes, 16 de junio, a las 18.00 horas, en el CEIP Camilo José Cela. La instalación fotovoltaica asociada a esta comunidad de autoconsumo tiene una potencia de 100 kW y permitirá suministrar energía verde, de proximidad y a precio asequible a 49 hogares y siete pymes situadas dentro del radio de alcance.

La segunda sesión se llevará a cabo el lunes, 15 de junio, a las 18.00 horas, en el CEIP Melcior Rosselló i Simonet de Santa Maria del Camí, con la colaboración del Ayuntamiento. La instalación fotovoltaica, ubicada en el patio del centro, cuenta también con una potencia de 100 kW y permitirá que se beneficien de la misma 49 hogares y 7 pymes del municipio.

La tercera sesión tendrá lugar el lunes 29 de junio, a las 09.00 horas, en la sala de prensa del edificio Son Espanyol del Parc Bit. En este caso, la instalación fotovoltaica, ubicada en el aparcamiento del ParcBit, tiene una potencia de 3.400 kW y permitirá generar energía verde dentro de un radio de alcance de cinco km. Además, las personas y empresas interesadas podrán solicitar asesoramiento energético gratuito en la Oficina de Transición Energética de Baleares.