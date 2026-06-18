El Govern impulsará 120 viviendas para investigadores en el ParcBit con una inversión de 20 millones

Firma del convenio entre el Govern y Fundación Bit para construir viviendas para investigadores. - EUROPA PRESS

PALMA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern y la Fundación Bit construirán 120 viviendas para investigadores del ParcBit en tres parcelas cedidas para este fin, un proyecto de 20 millones de euros con el que el Ejecutivo autonómico busca reforzar la atracción y retención de talento vinculado a la innovación y la investigación.

Según ha explicado este jueves el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, las viviendas se construirán en formato coliving, con unidades de uno y dos dormitorios dotadas de baño y sala de estar. El complejo contará además con espacios comunes destinados a favorecer la convivencia y la colaboración entre los residentes.

Las obras comenzarán durante el primer trimestre de 2027, tendrán un plazo de ejecución de 18 meses y forman parte de la estrategia del Govern para consolidar el ParcBit como polo de innovación y conocimiento.