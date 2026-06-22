El Govern impulsará iniciativas de producción, distribución y consumo de hidrógeno renovable

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, visita la pila de hidrógeno en un hotel de Palma. - CONSELLERIA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern promoverá iniciativas vinculadas con la producción, distribución y consumo de hidrógeno verde, una tecnología que consideran que debe ocupar un "lugar destacado" dentro de la estrategia energética de Baleares y de los objetivos europeos de neutralidad climática.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha confirmado esta apuesta durante su visita a la primera pila de combustible de hidrógeno renovable instalada en un establecimiento hotelero de Baleares, ubicada en el hotel Iberostar Waves Bahía de Palma.

En un comunicado, la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha indicado que la visita trata de poner en valor el compromiso del Govern con el impulso de las energías renovables y el desarrollo de la economía del hidrógeno como "herramienta clave" para avanzar en la descarbonización del archipiélago.

Durante la visita, en la que también han participado representantes de Iberostar Hotels & Resorts y Redexis, el conseller ha podido conocer el funcionamiento de esta innovadora infraestructura, que utiliza hidrógeno renovable producido en la planta de Lloseta para generar energía térmica y eléctrica con bajas emisiones.

Sáenz de San Pedro ha destacado que Baleares se consolida como un "laboratorio de referencia" para el despliegue de nuevas tecnologías energéticas sostenibles. "Proyectos como este evidencian que la colaboración entre administraciones y sector privado es esencial para avanzar hacia un modelo energético más limpio, eficiente y competitivo", ha alegado.

La instalación consumirá al menos ocho toneladas anuales de hidrógeno renovable y permitirá cubrir más del 70% de las necesidades térmicas del establecimiento y una parte significativa de su consumo eléctrico.

"Esta actuación contribuye a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y demuestra el potencial del hidrógeno verde para acelerar la transición energética en sectores estratégicos de la economía balear, como el turismo", han resaltado.

Esta instalación forma parte del proyecto europeo Green Hysland, una iniciativa que tiene como objetivo desarrollar en Mallorca una cadena de valor completa del hidrógeno renovable, desde la producción hasta el consumo final. El proyecto cuenta con el apoyo de la Clean Hydrogen Partnership de la Unión Europea y reúne a más de 30 entidades públicas y privadas.

A la visita también han asistido el director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, la directora gerente del Instituto Balear de la Energía, Marta Pons, y el director general de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez.